Жители Тюменской области остались без газа из-за огромных долгов

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Всего, на территории региона зафиксировано более двух тысяч должников. Общая задолженность превышает 70 миллионов рублей.
Так, владелец двухэтажного особняка в областной столице пользовался газом, но не оплачивал его более года. На май 2024 года сумма долга превысила полмиллиона рублей.
«Все затраты лягут на плечи должника: отключение, техника, затраты на бригады. Только после оплаты затрат и долга будет подключено снова газоснабжение», — цитирует «Тюменская линия» аачальник участка «Газпром газораспределение Север» Ивана Дайнеко.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени начинается сезон отключения горячей воды.