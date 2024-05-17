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Почти 300 должников отключили от газа в Тюменской области

Жители Тюменской области остались без газа из-за огромных долгов

17 мая 2024, 09:42
Фото: 1MI

Почти 300 должников отключили от газа в Тюменской области

За последнее время в Тюменской области от газоснабжения отключили 235 человек. У них образовались длительные задолженности, сообщает ресурсоснабжающая компания.

Всего, на территории региона зафиксировано более двух тысяч должников. Общая задолженность превышает 70 миллионов рублей.

Так, владелец двухэтажного особняка в областной столице пользовался газом, но не оплачивал его более года. На май 2024 года сумма долга превысила полмиллиона рублей.

«Все затраты лягут на плечи должника: отключение, техника, затраты на бригады. Только после оплаты затрат и долга будет подключено снова газоснабжение», — цитирует «Тюменская линия» аачальник участка «Газпром газораспределение Север» Ивана Дайнеко.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени начинается сезон отключения горячей воды.

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