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Updated Сегодня, 16:55

Жители 749 домов в Тюмени останутся без горячей воды

Сотни домов в Тюмени останутся без горячей воды. Рассказываем почему

16 мая 2024, 16:51
Фото: 1MI

Жители 749 домов в Тюмени останутся без горячей воды

Первый этап гидравлических испытаний тепловых сетей стартует в Тюмени 20 мая. Он будет длиться до 2 июня, сообщает пресс-служба городской администрации.

Испытания затронут историческую часть города, заречные микрорайоны и микрорайон Тура. Всего без горячей воды останутся 749 домов.

Отмечается, что испытания будут проходить в семь этапов. Они позволяют выявить «слабое звено» на трубопроводах и внутридомовых системах многоквартирных домов и сразу же устранить выявленные дефекты, что снижает риск возникновения инцидентов зимой.

Ранее «Наш город» сообщал, что жительница Уватского района судится с оскорбившей ее главой сельского поселения. Конфликт произошел после того, как тюменка пожаловалась на качество воды из крана.

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