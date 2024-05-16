Сотни домов в Тюмени останутся без горячей воды. Рассказываем почему

Posted Сегодня, 16:51
Published Сегодня, 16:51
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Updated Сегодня, 16:55
Испытания затронут историческую часть города, заречные микрорайоны и микрорайон Тура. Всего без горячей воды останутся 749 домов.
Отмечается, что испытания будут проходить в семь этапов. Они позволяют выявить «слабое звено» на трубопроводах и внутридомовых системах многоквартирных домов и сразу же устранить выявленные дефекты, что снижает риск возникновения инцидентов зимой.
Ранее «Наш город» сообщал, что жительница Уватского района судится с оскорбившей ее главой сельского поселения. Конфликт произошел после того, как тюменка пожаловалась на качество воды из крана.