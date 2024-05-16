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Published Сегодня, 13:20

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

Директор тюменского КШП добилась зарплаты в 500 тысяч рублей

Инсайдеры раскрыли заоблачный размер зарплаты главы тюменского комбината питания

16 мая 2024, 13:20
Фото: 1MI

Директор тюменского КШП добилась зарплаты в 500 тысяч рублей

Заработная плата за месяц директора Тюменского комбината школьного питания Ирины Тарасовой составляет 500 тысяч рублей. Об этом сообщают инсайдеры.

По сообщению издания ura.ru, такой зарплаты Тарасова добилась от городской мэрии при покровительстве одного из чиновников. Денежное довольствие директора, якобы, состоит из оклада в 200 тысяч рублей и премии в 300 тысяч рублей.

У других сотрудников предприятия доход составляет от 28 до 60 тысяч рублей. Отмечается, что такую зарплату Ирина Тарасова получает с 2022 года. Официального подтверждения этой информации нет.

Ранее «Наш город» сообщал, что Тюменская область попала в ТОП-10 регионов России с самыми высокими пенсиями.

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#Егор Тимофеев#Общество#Экономика#Тюмень#Тюменская область#Деньги#Заработная плата#Новости тюмени#Чиновники
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