Инсайдеры раскрыли заоблачный размер зарплаты главы тюменского комбината питания

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
По сообщению издания ura.ru, такой зарплаты Тарасова добилась от городской мэрии при покровительстве одного из чиновников. Денежное довольствие директора, якобы, состоит из оклада в 200 тысяч рублей и премии в 300 тысяч рублей.
У других сотрудников предприятия доход составляет от 28 до 60 тысяч рублей. Отмечается, что такую зарплату Ирина Тарасова получает с 2022 года. Официального подтверждения этой информации нет.
Ранее «Наш город» сообщал, что Тюменская область попала в ТОП-10 регионов России с самыми высокими пенсиями.