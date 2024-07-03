В России с июля взлетели цены на ЖКХ

Наибольшее повышение коснётся цены на газ, используемый в кулинарии — ожидается рост на 23%. Это связано с увеличенным спросом на газ и подъёмом его стоимости на мировом рынке, что, в свою очередь, зависит от глобальной экономической ситуации и расходов на его добычу и доставку.