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Updated Сегодня, 05:13

В каких элитных ЖК можно меньше платить за обслуживание дома?

Средний тариф за содержание новостроек Тюмени превысил 50 ₽. Где можно сэкономить?

3 июля 2024, 05:11
Фото: 1MI
В каких элитных ЖК можно меньше платить за обслуживание дома?
В некоторых новых жилых комплексах жильцам приходится сталкиваться с повышенными платежами за обслуживание домов. Максимальная стоимость платы за квадратный метр может превышать 74 рубля. Но есть в Тюмени дома комфорт-класса с минимальной оплатой услуг. Где можно сэкономить?

Эксперты, исследующие рынок недвижимости, сообщают о том, что цены на обслуживание домов, сданных в эксплуатацию в первом полугодии 2024 года, сильно разнятся. Минимальная стоимость обслуживания за квадратный метр составляет 40,34 рубля, максимальная — 74,25 рубля.

При том, иногда приходится сверху оплачивать вывоз строительного мусора, видеонаблюдение и охрану дома. Случается, что о дополнительной плате за подобные услуги новоселы узнают лишь после подписания договора. При реализации такого сценария, итоговая стоимость в платежке может вырасти еще на 16%.

Источники в управляющих компаниях Тюмени эту информацию подтвердили и также отметили, что сумма тарифа может вырасти из-за удорожания работ подрядчиков, нехватки рабочих или роста зарплат сотрудников сферы. УК объяснили, что дополнительно могут возникать проблемы с покупкой и доставкой необходимого оборудования, ростом цен на него и на налоговые издержки.

К тому же при расчете тарифа учитывается и повышенный износ мест общего пользования, страдающего в процессе периода ремонтов. Так, например, могут пострадать лифты, ремонт которых обходится в копеечку, что также сказывается на тарифе. Однако чаще всего жильцы к ценам на обслуживание относятся с пониманием. За комфорт и порядок они готовы платить даже по повышенному тарифу.

Но в каких новых ЖК за обслуживание придется платить минимальную стоимость? Исследование показало, что наиболее выгодная стоимость за квадратный метр зафиксирована в ЖК Озерный парк — 40,34 рубля. На втором месте ЖК Краснолесье с 47,61 рубля за квадратный метр. В ЖК Сердце Сибири платить придется уже по 51,2 рубля за квадрат, в Европейском береге — 51,75 рубля, а в Доме на Баумана — 55,63 рубля.

Самым дорогим оказался ЖК Речной порт, где стоимость достигает максимальных 74,25 рубля за квадратный метр. Однако и с такой ценой жильцы согласны, так как это гарантия безопасности и качественного обслуживания.

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