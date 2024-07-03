Средний тариф за содержание новостроек Тюмени превысил 50 ₽. Где можно сэкономить?

К тому же при расчете тарифа учитывается и повышенный износ мест общего пользования, страдающего в процессе периода ремонтов. Так, например, могут пострадать лифты, ремонт которых обходится в копеечку, что также сказывается на тарифе. Однако чаще всего жильцы к ценам на обслуживание относятся с пониманием. За комфорт и порядок они готовы платить даже по повышенному тарифу.