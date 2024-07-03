Средний тариф за содержание новостроек Тюмени превысил 50 ₽. Где можно сэкономить?

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
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Updated Сегодня, 05:13
Эксперты, исследующие рынок недвижимости, сообщают о том, что цены на обслуживание домов, сданных в эксплуатацию в первом полугодии 2024 года, сильно разнятся. Минимальная стоимость обслуживания за квадратный метр составляет 40,34 рубля, максимальная — 74,25 рубля.
При том, иногда приходится сверху оплачивать вывоз строительного мусора, видеонаблюдение и охрану дома. Случается, что о дополнительной плате за подобные услуги новоселы узнают лишь после подписания договора. При реализации такого сценария, итоговая стоимость в платежке может вырасти еще на 16%.
Источники в управляющих компаниях Тюмени эту информацию подтвердили и также отметили, что сумма тарифа может вырасти из-за удорожания работ подрядчиков, нехватки рабочих или роста зарплат сотрудников сферы. УК объяснили, что дополнительно могут возникать проблемы с покупкой и доставкой необходимого оборудования, ростом цен на него и на налоговые издержки.
К тому же при расчете тарифа учитывается и повышенный износ мест общего пользования, страдающего в процессе периода ремонтов. Так, например, могут пострадать лифты, ремонт которых обходится в копеечку, что также сказывается на тарифе. Однако чаще всего жильцы к ценам на обслуживание относятся с пониманием. За комфорт и порядок они готовы платить даже по повышенному тарифу.
Но в каких новых ЖК за обслуживание придется платить минимальную стоимость? Исследование показало, что наиболее выгодная стоимость за квадратный метр зафиксирована в ЖК Озерный парк — 40,34 рубля. На втором месте ЖК Краснолесье с 47,61 рубля за квадратный метр. В ЖК Сердце Сибири платить придется уже по 51,2 рубля за квадрат, в Европейском береге — 51,75 рубля, а в Доме на Баумана — 55,63 рубля.
Самым дорогим оказался ЖК Речной порт, где стоимость достигает максимальных 74,25 рубля за квадратный метр. Однако и с такой ценой жильцы согласны, так как это гарантия безопасности и качественного обслуживания.