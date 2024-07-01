Число инцидентов на коммунальных сетях Тюменской области снизилось.

В то же время Владимир Якушев обратил внимание на рост числа нештатных ситуаций на коммунальных сетях. Так, в ходе отопительного сезона 2023–2024 года их стало больше на 30% по сравнению с прошлым годом. В том числе и аварий стало больше на 70%, этот показатель также сравнивается с прошлогодним. Более того, Якушев подчеркнул, что важнейшей задачей сейчас является борьба с выявленной склонностью превышения темпов износа сетей по сравнению с их обновлением.