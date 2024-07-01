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Posted Сегодня, 10:26

Published Сегодня, 10:26

Modified Сегодня, 10:28

Updated Сегодня, 10:28

Число инцидентов на коммунальных сетях Тюменской области снизилось.

Число инцидентов на коммунальных сетях Тюменской области снизилось

1 июля 2024, 10:26
Фото: Телеграм-канал Александра Моора
Число инцидентов на коммунальных сетях Тюменской области снизилось.

Число инцидентов на коммунальных сетях Тюменской области снизилось

На последнем заседании Совета с участием полпреда в УрФО Владимира Якушева обсуждался вопрос модернизации коммунальных сетей Тюменской области. За последние 5 лет в регионе удалось снизить количество аварийных инцидентов на 3,7%.

На заседании было отмечено, что в регионе регулярно проводятся работы по замене ветхих инженерных сетей, об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. Он объяснил, что благодаря этому и удалость достичь снижения аварийности.

Также губернатор пояснил, что в области выполняется поручение президента, регламентирующее увеличение выплат социального характера для медработников муниципалитетов. Только в этом году на эти цели было выделено 86 миллионов рублей.

В то же время Владимир Якушев обратил внимание на рост числа нештатных ситуаций на коммунальных сетях. Так, в ходе отопительного сезона 2023–2024 года их стало больше на 30% по сравнению с прошлым годом. В том числе и аварий стало больше на 70%, этот показатель также сравнивается с прошлогодним. Более того, Якушев подчеркнул, что важнейшей задачей сейчас является борьба с выявленной склонностью превышения темпов износа сетей по сравнению с их обновлением.

Также представитель президента обозначил, что для эффективной модернизации коммунальных систем Тюменской области следует более активно привлекать средства не из бюджета, а для этого необходимо создать баланс в области тарифной политики.

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