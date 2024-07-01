Число инцидентов на коммунальных сетях Тюменской области снизилось.

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
На заседании было отмечено, что в регионе регулярно проводятся работы по замене ветхих инженерных сетей, об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. Он объяснил, что благодаря этому и удалость достичь снижения аварийности.
Также губернатор пояснил, что в области выполняется поручение президента, регламентирующее увеличение выплат социального характера для медработников муниципалитетов. Только в этом году на эти цели было выделено 86 миллионов рублей.
В то же время Владимир Якушев обратил внимание на рост числа нештатных ситуаций на коммунальных сетях. Так, в ходе отопительного сезона 2023–2024 года их стало больше на 30% по сравнению с прошлым годом. В том числе и аварий стало больше на 70%, этот показатель также сравнивается с прошлогодним. Более того, Якушев подчеркнул, что важнейшей задачей сейчас является борьба с выявленной склонностью превышения темпов износа сетей по сравнению с их обновлением.
Также представитель президента обозначил, что для эффективной модернизации коммунальных систем Тюменской области следует более активно привлекать средства не из бюджета, а для этого необходимо создать баланс в области тарифной политики.