Продлить жизнь мучному: тюменцам рассказали, как правильно хранить домашний хлеб

Кулинары утверждают, что хлеб можно замораживать. В морозильной камере он может храниться до трех месяцев. Перед замораживанием его нужно нарезать ломтиками, завернуть в вощеную бумагу и положить в контейнер. Если хлеб все-таки зачерствел, из него можно сделать тосты или сухари.