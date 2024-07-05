Продлить жизнь мучному: тюменцам рассказали, как правильно хранить домашний хлеб

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Эксперты рассказали, как хранить хлеб, чтобы он оставался свежим

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5 июля 2024, 09:01
Фото: Изображение Midjourney

Эксперты рассказали, как хранить хлеб, чтобы он оставался свежим

Домашний хлеб хранится не так долго, как покупной. В нем нет консервантов, поэтому при неправильном хранении он черствеет всего за пару дней.

Разные виды хлеба имеют разные сроки хранения. Как рассказывает «newia.ru», хлеб, в составе которого есть масло и сахар, хранится дольше, так как лучше удерживает влагу, а хлеб на закваске остается свежим дольше из-за воздействия бактерий.

Как хранить хлеб?

  • Не нарезать. Нужно отрезать столько ломтиков, сколько нужно для приема пищи.
  • Не ставить в холодильник. При низкой температуре крахмал переходит из аморфного состояния в кристаллическое, что делает хлеб черствым.
  • Использовать правильную тару. Она не должна пропускать воздух, который запускает процесс окисления. Лучшие варианты — хлебница, кухонное полотенце или мешочек из льна.
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Кулинары утверждают, что хлеб можно замораживать. В морозильной камере он может храниться до трех месяцев. Перед замораживанием его нужно нарезать ломтиками, завернуть в вощеную бумагу и положить в контейнер. Если хлеб все-таки зачерствел, из него можно сделать тосты или сухари.

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