Продлить жизнь мучному: тюменцам рассказали, как правильно хранить домашний хлеб

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Разные виды хлеба имеют разные сроки хранения. Как рассказывает «newia.ru», хлеб, в составе которого есть масло и сахар, хранится дольше, так как лучше удерживает влагу, а хлеб на закваске остается свежим дольше из-за воздействия бактерий.
Кулинары утверждают, что хлеб можно замораживать. В морозильной камере он может храниться до трех месяцев. Перед замораживанием его нужно нарезать ломтиками, завернуть в вощеную бумагу и положить в контейнер. Если хлеб все-таки зачерствел, из него можно сделать тосты или сухари.
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