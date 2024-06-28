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Posted Сегодня, 09:44

Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 09:46

Updated Сегодня, 09:46

Эксперты рассказали, как сохранить в доме ароматы лета

Ароматы на память: тюменцам рассказали, как сохранить в доме запах лета

28 июня 2024, 09:44
Фото: Изображение Midjourney

Эксперты рассказали, как сохранить в доме ароматы лета

Многие хотят сохранить притягательные ароматы лета в своем доме на максимально долгое время. На самом деле, сделать это не так уж и сложно.

Есть несколько простых советов, с помощью которых запах лета окутает каждую комнату в доме. О них рассказывает «newia.ru».

Цветы и ароматизаторы

Во-первых, можно поставить дома букет цветов. Лучшими вариантами будут мята, розы и герань, из которых также можно сделать натуральные ароматизаторы, разложив части растений по комнатам.

Также можно засушить растения и развесить их полотняных мешочках. Наконец, есть и такой вариант, как диффузоры с ароматами цветов, трав и ягод.

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Сушка белья

Чтобы наполнить дом летними ароматами, можно вывесить белье сушиться на улице. Солнечные лучи и свежий воздух не только просушат одежду и устранят неприятные запахи. Вместе с этим белье впитает ароматы цветов и скошенных газонов, которые позже распространятся дома.

Свечи

Последний способ — ароматические свечи. Помимо того, что они наполнят помещения летними запахами, они также создадут романтическую обстановку.

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