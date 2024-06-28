Ароматы на память: тюменцам рассказали, как сохранить в доме запах лета

Чтобы наполнить дом летними ароматами, можно вывесить белье сушиться на улице. Солнечные лучи и свежий воздух не только просушат одежду и устранят неприятные запахи. Вместе с этим белье впитает ароматы цветов и скошенных газонов, которые позже распространятся дома.