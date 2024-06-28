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Published Сегодня, 09:14

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Updated Сегодня, 09:16

На улицах Тюмени заметили утку с утятами

«Мамочка заблудилась»: по улицам Тюмени гуляет утка с утятами

28 июня 2024, 09:14
Фото: 1MI

На улицах Тюмени заметили утку с утятами

Необычную для городских пейзажей картину тюменцы наблюдали на улице Газовиков. Утка невозмутимо вела своих утят вдоль высоток.

В Тюмени на Газовиков была замечена утка с утятами. Видео опубликовали местные жители в Телеграм-канале «Тюмень».

«Очередная мамочка заблудилась со своими утятками в Тюмени», — прокомментировал автор.
Видео: Тюмень / Телеграм

В мае утка с утятами стала причиной пробки на тюменской объездной. Один из водителей остановил поток, чтобы семейство смогло перейти дорогу.

Ранее «Наш город» писал, что на один из участков Тюменского района зашел необычный хомяк. Он отличался расцветкой и крупным размером.

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