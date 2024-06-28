«Мамочка заблудилась»: по улицам Тюмени гуляет утка с утятами

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
В Тюмени на Газовиков была замечена утка с утятами. Видео опубликовали местные жители в Телеграм-канале «Тюмень».
«Очередная мамочка заблудилась со своими утятками в Тюмени», — прокомментировал автор.
В мае утка с утятами стала причиной пробки на тюменской объездной. Один из водителей остановил поток, чтобы семейство смогло перейти дорогу.
Ранее «Наш город» писал, что на один из участков Тюменского района зашел необычный хомяк. Он отличался расцветкой и крупным размером.