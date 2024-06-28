Движение на мосту Стрела в Тюмени парализовано. Что случилось?

Ранее «Наш Город» писал, что накануне из-за ночного тумана в Тюмени в аварию попал 17-летний подросток на LADA. Он врезался в грузовик. В ДТП травмы получили две пассажирки легковушки — 14-летняя и 15-летняя девушки.