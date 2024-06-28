Движение на мосту Стрела в Тюмени парализовано. Что случилось?

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
В настоящее время движение транспорта на перекрестке улиц Мориса Тореза — Герцена — Малыгина регулируют сотрудники Госавтоинспекции. Осложняют ситуацию произошедшие ДТП на Мориса Тореза.
Также затруднено движение по улицам 50 лет ВЛКСМ, мосту Мельникайте. Зафиксированы аварийные отключения светофоров на перекрестках:
Ранее «Наш Город» писал, что накануне из-за ночного тумана в Тюмени в аварию попал 17-летний подросток на LADA. Он врезался в грузовик. В ДТП травмы получили две пассажирки легковушки — 14-летняя и 15-летняя девушки.