nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:07

Published Сегодня, 07:07

Modified Сегодня, 07:09

Updated Сегодня, 07:09

В Тюмени на мосту Стрела из-за неработающего светофора образовалась пробка

Движение на мосту Стрела в Тюмени парализовано. Что случилось?

28 июня 2024, 07:07
Фото: 1MI

В Тюмени на мосту Стрела из-за неработающего светофора образовалась пробка

Огромная пробка образовалась сегодня днем в Тюмени на мосту Стрела. Затор растянулся Зои Космодемьянской до Малыгина. Причиной стало аварийное отключение светофоров.
Сюжет
ДТП

В настоящее время движение транспорта на перекрестке улиц Мориса Тореза — Герцена — Малыгина регулируют сотрудники Госавтоинспекции. Осложняют ситуацию произошедшие ДТП на Мориса Тореза.

Фото: 2 ГИС

Также затруднено движение по улицам 50 лет ВЛКСМ, мосту Мельникайте. Зафиксированы аварийные отключения светофоров на перекрестках:

  • Тополиная — Чаплина
  • 50 лет Октября — Воровского
  • Республики — путепровод
  • 50 лет Октября — Монтажников
  • Мира — Калинина
  • Мира- 9 января
  • Волгоградская — Калинина, светофор т7
  • Мира — Червишевский тракт.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне из-за ночного тумана в Тюмени в аварию попал 17-летний подросток на LADA. Он врезался в грузовик. В ДТП травмы получили две пассажирки легковушки — 14-летняя и 15-летняя девушки.

Читайте также:
Коммунальные услуги подорожают в Тюмени с 1 июля. На сколько?Лето довело: продажи бассейнов в Тюмени выросли в три разаПодросток на легковушке влетел в большегруз в Тюмени
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#ДТП#Дорожные пробки#Новости тюмени#Пробки#Светофоры
Подпишитесь
Похорошеет Тюмень при Афанасьеве? Похорошеет Афанасьев в Тюмени? Портрет нового мэра
Вчера, 06:16
Топ-10 проблем Тюмени, которые предстоит решать новому главе Максиму Афанасьеву
Вчера, 07:21
Арбитражи июня: патент на Чебурашку, битва за спортивные костюмы и 2 млн пени
Сегодня, 06:24
Только для географических гениев! Тест — определите государство по столице
Сегодня, 07:18
Месяц будет неспокойным: график магнитных бурь на июль 2024 года
Сегодня, 01:05
Рост тарифов ЖКХ, прибавка к пенсии: какие законы изменят жизнь тюменцев в июле
Сегодня, 01:00