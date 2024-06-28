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Updated Сегодня, 04:28

Спрос на аренду сапбордов вырос в Тюмени в четыре раза

Спрос на аренду сапбордов вырос в Тюмени в четыре раза

28 июня 2024, 04:26
Фото: 1MI
На спросе сказались начало летнего сезона и рост популярности сапбординга. Кроме аренды сапа, вырос спрос и на услуги инструкторов.

За период с мая по июнь спрос на аренду сапбордов вырос на 300%. На это повлияли начало летнего сезона и рост популярности сапбординга, отметили аналитики «Авито Услуг».

В этом году сап-прогулка с инструктором обойдется тюменцам в среднем в 1.6 тысячи рублей, а спрос на услуги тренеров за месяц вырос на 25%. Аренда сапборда стоит дешевле — от 500 рублей до тысячи рублей в день.

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