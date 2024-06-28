Спрос на аренду сапбордов вырос в Тюмени в четыре раза

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
За период с мая по июнь спрос на аренду сапбордов вырос на 300%. На это повлияли начало летнего сезона и рост популярности сапбординга, отметили аналитики «Авито Услуг».
В этом году сап-прогулка с инструктором обойдется тюменцам в среднем в 1.6 тысячи рублей, а спрос на услуги тренеров за месяц вырос на 25%. Аренда сапборда стоит дешевле — от 500 рублей до тысячи рублей в день.
Ранее «Наш город» писал, что тюменцы выступают против электросамокатов в городе. Из-за самокатчиков произошло уже около 30 аварий.