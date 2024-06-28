Спрос на аренду сапбордов вырос в Тюмени в четыре раза

В этом году сап-прогулка с инструктором обойдется тюменцам в среднем в 1.6 тысячи рублей, а спрос на услуги тренеров за месяц вырос на 25%. Аренда сапборда стоит дешевле — от 500 рублей до тысячи рублей в день.