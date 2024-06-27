nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 11:25

Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

Выяснилось, где в Москве выгоднее снять квартиру с ремонтом

Понаехали из Тюмени: где в Москве выгоднее снять квартиру с ремонтом?

27 июня 2024, 11:25
Фото: Изображение Midjourney

Выяснилось, где в Москве выгоднее снять квартиру с ремонтом

Ипотека с господдержкой закончилась, лимиты выдачи по IT-ипотеке исчерпаны, а по семейной даже превышены. Покупка своей квартиры становится всё сложнее и дороже — людям придётся искать жильё в аренду. Однако и это может оказаться проблемой, тем более — в Москве.

Пока что номинально льготная ипотека еще действует, как и по закону, ведь прекращает свое существование она только 1 июля. Однако банки уже перестали принимать заявки на нее, поэтому многим приходится или брать более невыгодные варианты, или искать альтернативы. Их исследовал портал «Новые Известия».

Также лимиты исчерпала и IT-ипотека. В апреле правительство РФ увеличило лимит выдачи с 500 до 700 млрд рублей, но и эти дополнительные 200 млрд рублей заканчиваются.

По средним подсчетам, даже однокомнатная квартира в ипотеку в Москве оставит людям на жизнь всего 32 тысячи рублей. И это на простую семью из трех человек. Поэтому многие предпочитают рассмотреть варианты с арендой.

Фото: Изображение Midjourney

Если решился, то где арендовать?

Проще всего в аренду взять квартиры в нескольких районах Москвы. Фаворит — Бирюлёво-Западное. Там медианная оценка составляет 57 тыс. рублей в месяц. Следом идут Вешняки и Ярославский район — там квартиры сдаются по 60 тыс. рублей в месяц. На третьем месте Алтуфьевский район с медианной оценкой в 62 тыс. рублей. Пятёрку наиболее доступных районов Москвы замыкают Некрасовка с Косино-Ухтомским районом (65 тыс. рублей) и Бибирево (65,4 тыс. рублей).

Нельзя при этом сказать, что это намного дешевле, чем средняя месячный платеж по ипотеке, но в случае аренды есть куда больше выбора. Ведь за эти же деньги подобрать можно и квартиру попросторней и район получше. При ипотеке же такие платежи в 60-70 тысяч могут быть только у однушки.

Фото: newizv.ru

Качество за 50 тысяч в месяц

При этом важно понимать, что найти вариант подешевле — практически невозможно. Сейчас на Авито всего 15 предложении, которые просят с арендаторов чуть меньше «полтинника». И то, это квартиры в новостройках где нет ни ремонта, ни коммуникаций.

Есть также варианты и с ремонтом, по 43 тысячи за квартиру. Выглядят они скромно, но судя по фото, жить в них уже можно практически сразу.

В Некрасовке и Бирюлево-Западном тоже есть схожие предложения, но уже подороже. 55-60 тысяч. Ремонт тоже присутствует, хоть и довольно скромный.

Фото: Авито

Цены пойдут только вверх

При этом, рассчитывать на то, что появятся варианты все же взять ипотеку, по сообщениям аналитиков, стремятся к нулю.

Сейчас средняя цена — 85 тысяч рублей, но в будущем этот рекорд точно будет побит, считает руководитель сервиса «Яндекс.Аренда» Роман Жуков.

С июля в силу сезонного фактора спрос и стоимость будут расти, достигнув пиковых показателей в конце лета — рассказал Жуков.

Прозрачный вариант, который может решить проблему хоть немного — расширение с 1 июля программы семейной ипотеки. Новые правила позволяют воспользоваться этой программой большему числу семей. Но в то же время Минфин предлагает повысить ставку с 6% до 12% для семей, у которых дети уже старше 6 лет.

Все это приводит к мыслям о том, что все-таки многим жителям Москвы придется остаться на аренде. А вместе с усложнениями получения выгодной ипотеки вырастут и цены на съем квартир. Тогда многим жилье придется искать уже в области и других городах страны.

Читайте также:
По количеству посуточной брони квартир Тюмень вошла в топ городовСпрос на аренду дач вырос на 40% в ТюмениПродавцы квартир в Тюмени пытаются завлечь покупателей скидками
#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Покупка квартир#Аренда#Аренда жилья
Подпишитесь
Похорошеет Тюмень при Афанасьеве? Похорошеет Афанасьев в Тюмени? Портрет нового мэра
Сегодня, 06:16
ТОП-10 проблем Тюмени, которые предстоит решать новому главе Максиму Афанасьеву
Сегодня, 07:21
Два новых ресторана откроют в Тюмени
Сегодня, 05:02
Регион вымирает? В Тюменской области стали чаще разводиться и не рожать детей
Сегодня, 08:26
График выплат пенсий и пособий в Тюменской области в июле 2024 года
Сегодня, 08:29