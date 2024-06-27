Понаехали из Тюмени: где в Москве выгоднее снять квартиру с ремонтом?

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Пока что номинально льготная ипотека еще действует, как и по закону, ведь прекращает свое существование она только 1 июля. Однако банки уже перестали принимать заявки на нее, поэтому многим приходится или брать более невыгодные варианты, или искать альтернативы. Их исследовал портал «Новые Известия».
Также лимиты исчерпала и IT-ипотека. В апреле правительство РФ увеличило лимит выдачи с 500 до 700 млрд рублей, но и эти дополнительные 200 млрд рублей заканчиваются.
По средним подсчетам, даже однокомнатная квартира в ипотеку в Москве оставит людям на жизнь всего 32 тысячи рублей. И это на простую семью из трех человек. Поэтому многие предпочитают рассмотреть варианты с арендой.
Проще всего в аренду взять квартиры в нескольких районах Москвы. Фаворит — Бирюлёво-Западное. Там медианная оценка составляет 57 тыс. рублей в месяц. Следом идут Вешняки и Ярославский район — там квартиры сдаются по 60 тыс. рублей в месяц. На третьем месте Алтуфьевский район с медианной оценкой в 62 тыс. рублей. Пятёрку наиболее доступных районов Москвы замыкают Некрасовка с Косино-Ухтомским районом (65 тыс. рублей) и Бибирево (65,4 тыс. рублей).
Нельзя при этом сказать, что это намного дешевле, чем средняя месячный платеж по ипотеке, но в случае аренды есть куда больше выбора. Ведь за эти же деньги подобрать можно и квартиру попросторней и район получше. При ипотеке же такие платежи в 60-70 тысяч могут быть только у однушки.
При этом важно понимать, что найти вариант подешевле — практически невозможно. Сейчас на Авито всего 15 предложении, которые просят с арендаторов чуть меньше «полтинника». И то, это квартиры в новостройках где нет ни ремонта, ни коммуникаций.
Есть также варианты и с ремонтом, по 43 тысячи за квартиру. Выглядят они скромно, но судя по фото, жить в них уже можно практически сразу.
В Некрасовке и Бирюлево-Западном тоже есть схожие предложения, но уже подороже. 55-60 тысяч. Ремонт тоже присутствует, хоть и довольно скромный.
При этом, рассчитывать на то, что появятся варианты все же взять ипотеку, по сообщениям аналитиков, стремятся к нулю.
Сейчас средняя цена — 85 тысяч рублей, но в будущем этот рекорд точно будет побит, считает руководитель сервиса «Яндекс.Аренда» Роман Жуков.
С июля в силу сезонного фактора спрос и стоимость будут расти, достигнув пиковых показателей в конце лета — рассказал Жуков.
Прозрачный вариант, который может решить проблему хоть немного — расширение с 1 июля программы семейной ипотеки. Новые правила позволяют воспользоваться этой программой большему числу семей. Но в то же время Минфин предлагает повысить ставку с 6% до 12% для семей, у которых дети уже старше 6 лет.
Все это приводит к мыслям о том, что все-таки многим жителям Москвы придется остаться на аренде. А вместе с усложнениями получения выгодной ипотеки вырастут и цены на съем квартир. Тогда многим жилье придется искать уже в области и других городах страны.