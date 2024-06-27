Понаехали из Тюмени: где в Москве выгоднее снять квартиру с ремонтом?

Нельзя при этом сказать, что это намного дешевле, чем средняя месячный платеж по ипотеке, но в случае аренды есть куда больше выбора. Ведь за эти же деньги подобрать можно и квартиру попросторней и район получше. При ипотеке же такие платежи в 60-70 тысяч могут быть только у однушки.