Спрос на аренду дач вырос на 40% в Тюмени

Posted Сегодня, 04:13
Published Сегодня, 04:13
Modified Сегодня, 04:15
Updated Сегодня, 04:15
За месяц пребывания на даче придется заплатить от 10 до 30 тысяч рублей, суточная аренда стоит 5 тысяч рублей.
По словам руководителя дополнительного офиса агентства «СОВА Недвижимость» Ирины Тороповой, аренда загородных домов и дач всегда востребована. Также в летний период находится на максимуме и продажи дачных домов.
Эксперт отмечает, что причиной повышенного спроса на загородную недвижимость стало увеличение стоимости заграничных туров из-за ослабления курса российской валюты в 2023 году. Также влияние оказали ограничения внутрироссийских прямых перелетов на южных направлениях.
Что касается роста цен, то причиной подорожания стали подорожавшие стойматериалы и рост расходов на обслуживание загородного жилья, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области загородные дома могут резко подорожать после отмены льготной ипотеки. Сегодня средняя стоимость коттеджа составляется более 7 миллионов рублей.