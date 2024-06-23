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Published Сегодня, 04:13

Modified Сегодня, 04:15

Updated Сегодня, 04:15

Спрос на аренду дач в Тюмени увеличился на 40%

Спрос на аренду дач вырос на 40% в Тюмени

23 июня 2024, 04:13
Фото: 1MI

Спрос на аренду дач в Тюмени увеличился на 40%

В Тюмени спрос на аренду дач увеличился на 41,6% по сравнению с 2024 годом. Одновременно с этим возросла и стоимость аренды на 10-20%.

За месяц пребывания на даче придется заплатить от 10 до 30 тысяч рублей, суточная аренда стоит 5 тысяч рублей.

По словам руководителя дополнительного офиса агентства «СОВА Недвижимость» Ирины Тороповой, аренда загородных домов и дач всегда востребована. Также в летний период находится на максимуме и продажи дачных домов.

Эксперт отмечает, что причиной повышенного спроса на загородную недвижимость стало увеличение стоимости заграничных туров из-за ослабления курса российской валюты в 2023 году. Также влияние оказали ограничения внутрироссийских прямых перелетов на южных направлениях.

Что касается роста цен, то причиной подорожания стали подорожавшие стойматериалы и рост расходов на обслуживание загородного жилья, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области загородные дома могут резко подорожать после отмены льготной ипотеки. Сегодня средняя стоимость коттеджа составляется более 7 миллионов рублей.

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