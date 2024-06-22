Продавцы квартир в Тюмени пытаются завлечь покупателей скидками

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
По его словам, на рост скидок оказало влияние снижение спроса и остановившиеся цены на «вторичку».
«Можно с уверенностью сказать, что сейчас не самое лучше время для продажи вторичной недвижимости. Только если продавец жилья хочет продать свой объект быстрее. Летом начинается „мертвый“ сезон для всего рынка недвижимости, связанный с сезоном отпусков и падением деловой активности», — пояснил Афанасьев.
По его словам, многие инвесторы приобретают недвижимость именно летом (как раз из-за возможности получить скидку), а продают зимой. При этом — чем выше срочность продажи квартира, тем выше будет скидка. В случае высокой срочности скидка в летний период может превышать 10%.
Руководитель офиса «Домиан эксперт» Ольга Котовская отметила, что также размер скидка на жилье при его продаже зависит от состояния объекта, его расположения, транспортной доступности, инфраструктуры и даже от качества работы управляющей компании или ТСЖ.
Оказывает влияние на торг и ценовой сегмент или класс жилья. Так, например, при продаже бюджетной недвижимости (до 5 миллионов рублей) торг менее распространен, поскольку спрос. А в бизнес-сегменте (дороже 15 миллионов) торг более частый из-за низкого спроса, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с начала года аренда комнат подорожала на 10% и превысила 10,6 тысячи рублей. Арендные ставки на квартиры выросли до 25 тысяч рублей.