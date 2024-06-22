nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:28

Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

В Тюмени в 2 раза увеличился размер скидок при продаже вторичного жилья

Продавцы квартир в Тюмени пытаются завлечь покупателей скидками

22 июня 2024, 06:28
Фото: 1MI

В Тюмени в 2 раза увеличился размер скидок при продаже вторичного жилья

Тюменские продавцы квартир на вторичном рынке увеличили размер скидок. В этом году он достиг 5%, тогда как годом ранее составлял 2,5%. Об этом сообщил руководитель магистерской программы «Юрист в сфере управления недвижимостью» Финансового университета при правительстве РФ Илья Афанасьев.

По его словам, на рост скидок оказало влияние снижение спроса и остановившиеся цены на «вторичку».

«Можно с уверенностью сказать, что сейчас не самое лучше время для продажи вторичной недвижимости. Только если продавец жилья хочет продать свой объект быстрее. Летом начинается „мертвый“ сезон для всего рынка недвижимости, связанный с сезоном отпусков и падением деловой активности», — пояснил Афанасьев.

По его словам, многие инвесторы приобретают недвижимость именно летом (как раз из-за возможности получить скидку), а продают зимой. При этом — чем выше срочность продажи квартира, тем выше будет скидка. В случае высокой срочности скидка в летний период может превышать 10%.

Тура продолжает мелеть. Уровень уже меньше 1,3 метра
Узнать подробнее

Руководитель офиса «Домиан эксперт» Ольга Котовская отметила, что также размер скидка на жилье при его продаже зависит от состояния объекта, его расположения, транспортной доступности, инфраструктуры и даже от качества работы управляющей компании или ТСЖ.

Оказывает влияние на торг и ценовой сегмент или класс жилья. Так, например, при продаже бюджетной недвижимости (до 5 миллионов рублей) торг менее распространен, поскольку спрос. А в бизнес-сегменте (дороже 15 миллионов) торг более частый из-за низкого спроса, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с начала года аренда комнат подорожала на 10% и превысила 10,6 тысячи рублей. Арендные ставки на квартиры выросли до 25 тысяч рублей.

Читайте также:
Торпедный катер «Комсомолец» выложили свечами в Тюмени в День памяти и скорбиБолее 1 миллиарда рублей вложат в строительство обновленного завода «Электрон»Инсайдеры сообщили, кто станет новым мэром Тюмени
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Скидки#Новости тюмени#Покупка-продажа#Продажа#Аренда#Аренда жилья#Продажа недвижимости
Подпишитесь
C низкой зарплатой и без карьерного роста. Ждет ли СИБУР кадровый дефицит?
Вчера, 01:06
Тест только для образованных! Сможете верно поставить ударения в непростых словах?
Вчера, 05:54
Будешь моделью! Как тюменок вербуют местные вебкам-студии?
Вчера, 07:45
Тюменцы пить не умеют! Бармен рассказал, как ведут себя подвыпившие горожане
Вчера, 06:44
Опасная погода в выходные: штормовое предупреждение объявили в Тюменской области
Вчера, 05:27
Искусственный интеллект создал новый гимн Тюмени — что из этого вышло?
Вчера, 11:15