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Спрос на посуточную бронь квартир в Тюмени вырос у туристов

По количеству посуточной брони квартир Тюмень вошла в топ городов

23 июня 2024, 08:58
Фото: 1MI

Спрос на посуточную бронь квартир в Тюмени вырос у туристов

Тюмень вошла в то-10 российских городов по количеству бронирований квартир на сутки в первой половине июня. По данным аналитиков «Авито Путешествий», на квартиры областной столицы пришлось 2% от общего числа всех бронирований недвижимости.

Одновременно с этим в Тюмени стоимость аренды квартиры является одной из самых низких среди крупных городов страны — в среднем сутки съема обходятся в 2,7 тысячи рублей. Для сравнения, в Сочи за день аренды придется заплатить около 5 тысяч рублей.

По словам аналитиков, высокий спрос на посуточную аренду квартир в Тюменской области обусловлен ростом числа туристов, а также тех, кто приезжает в Тюмень с рабочим визитом.

По мнению доцента кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Юрия Швец, в летний период спрос на посуточную аренду в Тюменской области увеличивается из-за того, что многие люди выбирают этот период для отпусков, путешествий и отдыха. Также летом часто проходят массовые мероприятия, фестивали и другие события, которые привлекают туристов, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени по сравнению с 2023 годом спрос на аренду дач в этом году вырос на 40%. Средняя арендная ставка составляет 10 -30 тысяч рублей.

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