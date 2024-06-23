По количеству посуточной брони квартир Тюмень вошла в топ городов

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
Одновременно с этим в Тюмени стоимость аренды квартиры является одной из самых низких среди крупных городов страны — в среднем сутки съема обходятся в 2,7 тысячи рублей. Для сравнения, в Сочи за день аренды придется заплатить около 5 тысяч рублей.
По словам аналитиков, высокий спрос на посуточную аренду квартир в Тюменской области обусловлен ростом числа туристов, а также тех, кто приезжает в Тюмень с рабочим визитом.
По мнению доцента кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Юрия Швец, в летний период спрос на посуточную аренду в Тюменской области увеличивается из-за того, что многие люди выбирают этот период для отпусков, путешествий и отдыха. Также летом часто проходят массовые мероприятия, фестивали и другие события, которые привлекают туристов, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени по сравнению с 2023 годом спрос на аренду дач в этом году вырос на 40%. Средняя арендная ставка составляет 10 -30 тысяч рублей.