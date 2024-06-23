По количеству посуточной брони квартир Тюмень вошла в топ городов

По мнению доцента кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Юрия Швец, в летний период спрос на посуточную аренду в Тюменской области увеличивается из-за того, что многие люди выбирают этот период для отпусков, путешествий и отдыха. Также летом часто проходят массовые мероприятия, фестивали и другие события, которые привлекают туристов, пишет РБК Тюмень.