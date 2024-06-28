Три улицы в Тюмени перекроют до сентября. КАРТА

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 07:57
Updated Сегодня, 07:57
В Тюмени с 12 июля по 1 сентября будет перекрыто движение сразу на трех улицах. Там пройдет капремонт тепловой сети, сообщили в администрации города.
Так, будут перекрыты проезды в районе домов №1 и №1к1 на Матросова, в районе домов №15 и №15к1 на 50 лет ВЛКСМ, а также в районе дома №29 на Радищева. Объехать можно будет по Тарской, Шиллера и межквартальным проездам.
Также до середины сентября будет перекрыта дорога на Газовиков. С 4 июля там будет проводиться капитальный ремонт тепловой сети.
Ранее «Наш город» писал, что в Тобольске на День города будут перекрывать центральные улицы. Ограничения также коснутся парковки у «Дома мастеров».