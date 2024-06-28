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Published Сегодня, 07:55

Modified Сегодня, 07:57

Updated Сегодня, 07:57

В Тюмени три улицы перекроют на полтора месяца

Три улицы в Тюмени перекроют до сентября. КАРТА

28 июня 2024, 07:55
Фото: 1MI

В Тюмени три улицы перекроют на полтора месяца

В районе этих улиц будет проводиться капитальный ремонт тепловой сети. Ограничения начнут действовать в середине июля.

В Тюмени с 12 июля по 1 сентября будет перекрыто движение сразу на трех улицах. Там пройдет капремонт тепловой сети, сообщили в администрации города.

Так, будут перекрыты проезды в районе домов №1 и №1к1 на Матросова, в районе домов №15 и №15к1 на 50 лет ВЛКСМ, а также в районе дома №29 на Радищева. Объехать можно будет по Тарской, Шиллера и межквартальным проездам.

Фото: Администрация Тюмени

Также до середины сентября будет перекрыта дорога на Газовиков. С 4 июля там будет проводиться капитальный ремонт тепловой сети.

Ранее «Наш город» писал, что в Тобольске на День города будут перекрывать центральные улицы. Ограничения также коснутся парковки у «Дома мастеров».

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Капитальный ремонт#Новости тюмени#Улицы#Ограничения#Капремонт#Ограничение движения
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