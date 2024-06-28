Три улицы в Тюмени перекроют до сентября. КАРТА

Так, будут перекрыты проезды в районе домов №1 и №1к1 на Матросова, в районе домов №15 и №15к1 на 50 лет ВЛКСМ, а также в районе дома №29 на Радищева. Объехать можно будет по Тарской, Шиллера и межквартальным проездам.