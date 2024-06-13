Кондиционер не нужен! ТОП-10 способов спастись от жары в Тюмени

И на этом лайфхаки с полотенцами не заканчиваются, их также можно смочить в холодной воде и протирать ими лицо и руки, чтобы освежиться. Использовать можно и грелку, ее можно заморозить и поместить на прикроватную тумбу или рабочий стол, чтобы снизить температуру пусть и в небольшом пространстве. Также замороженную грелку можно прикладывать к голове и рукам для охлаждения организма.