nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 10:18

Published Сегодня, 10:18

Modified Сегодня, 10:20

Updated Сегодня, 10:20

Тюменцам рассказали, как спастись о жары

Кондиционер не нужен! ТОП-10 способов спастись от жары в Тюмени

13 июня 2024, 10:18
Фото: 1MI
Тюменцам рассказали, как спастись о жары

Тюменцам рассказали, как спастись о жары

Тюмень накрыла экстремальная жара, которая задержится в городе до конца недели. Как выживать тем, у кого нет кондиционера? Мы собрали для вас 10 лайфхаков, которые помогут пережить знойную погоду.

Фольга в помощь

Многие тюменцы уже активно используют лайфхак с фольгой. Ею оклеивают окна квартир и лобовые стекла автомобилей, чтобы минимизировать нагревание пространства. Крепить фольгу стоит глянцевой стороной наружу квартиры или салона авто, так как она лучше отражает тепло.

Однако при наличии больших бюджетов, можно приобрести специальную затемняющую пленку на окна. Она может также называться «солнцезащитной» или «зеркальной». Такая оклейка окон также эффективно отражает солнечные лучи и защищает пространство от нагревания. На продаются самоклеящиеся варианты, которые не требуют особых навыков и закрепить их можно без особых усилий.

Модернизация вентилятора

Если же пространство внутри квартиры уже нагрелось, то охладить его можно с помощью вентилятора. Обычно он попросту гоняет нагретых воздух, но, если заморозить две бутылки с водой и поставить их у прибора, то воздух будет поступать уже охлажденным.

Активные пользователи этого способа часто спорят, как устанавливать бутылки эффективнее — перед вентилятором или позади. А потому рекомендует попробовать оба метода.

Для этих же целей можно повесить на вентилятор полотенце, смоченное в ледяной воды или же вовсе застывшее. Также попробуйте открыть морозилку и поставить вентилятор прямо перед ним, благодаря чему вентилятор также будет наполнять комнату холодным воздухом.

Фото: nashgorod.ru
В Тюмени, как на сковородке! Урбанист предложил адаптировать город к жаре
Узнать подробнее

Холодильник не только для продуктов

Использовать холодильник и морозилку можно не только для вентилятора. Чтобы ночью уснуть в нагретой комнате было проще, постельное белье можно на час положить в холодильник, чтобы оно было свежим и прохладным. Также можно поступить с полотенцами, которые позже советуют развесить по всей квартире.

В ход идут полотенца и грелки

И на этом лайфхаки с полотенцами не заканчиваются, их также можно смочить в холодной воде и протирать ими лицо и руки, чтобы освежиться. Использовать можно и грелку, ее можно заморозить и поместить на прикроватную тумбу или рабочий стол, чтобы снизить температуру пусть и в небольшом пространстве. Также замороженную грелку можно прикладывать к голове и рукам для охлаждения организма.

Фото: 1MI
Плата за комфорт: в Тюмени подорожали кондиционеры
Узнать подробнее

Двух зайцев одной уборкой

Влажная уборка особенно эффективна в борьбе со зноем и духотой. В холодную воды для мытья пола или обработки поверхностей можно добавить моющее средство с ароматом мяты, что поможет достичь ощущения свежести. Также стоит набрать воду в пульвелизатор и периодически орошать ею квартиру, для поддержания оптимального уровня влажности и свежести.

Стирка в придачу

Не забываем и о стирке. Постельное белье или другие крупногабаритные вещи можно на постирать в машинке без нагрева воды — в ускоренном режиме. После чего постиранное и слегка отжатое нужно развесить на дверях в квартире или даже над кроватью или зоной, где вы проводите наибольшее количество времени. Влага и прохлада от постиранного белья помогут создать ощущение свежести и снизить температуру в помещении.

Фото: 1MI
«Риски высоки»: кардиолог предупредил тюменцев об опасности 30-градусной жары
Узнать подробнее

Ванна и душ, как убежище

Все источники холодной воды могут пригодиться дл охлаждения помещения. Так вы можете набрать ванну и положить в нее лед, так пространство быстро наполнится прохладным воздухом. Дверь в комнату можно закрыть и тогда прохлада будет сохраняться дольше. Однако, если открыть дверь, то прохлада постепенно разойдется и по другим комнатам.

Не стоит забывать и о контрастном душе, который поможет вам освежиться и ненадолго отвлечет от духоты и жары.

Долой технику

Стоит также минимизировать использование техники, так как при работе она ощутимо нагревается. Приборы, работа которых не требует постоянства, можно вовсе отключить. Также важно своевременно протирать пыль с электрических приборов, чтобы уменьшить степень их нагревания и обеспечить необходимую фильтрацию воздуха.

Фото: 1MI
Меньше двух метров! Тура в Тюмени продолжает стремительно мелеть
Узнать подробнее

Готовим в микроволновке и едим окрошку

Также стоит свести к минимуму работы плиты и духовки. Предпочтение стоит отдать еде, которую можно приготовить в микроволновке, так как она практически не нагревает пространство вокруг себя. Не стоит забывать, что некоторые блюда вовсе не требуют термической обработки, а потому окрошка — вполне ходовой вариант.

Грамотное проветривание

Важно правильно организовать график проветривания в помещении. Не всегда в дневное время окно должно быть закрыто. Если ваше окно находится в тени, то вы можете смело его открывать и впускать воздух с улицы (если у вас нет кондиционера). Также можно оставлять окно отрытым на всю ночь, но утром, с первыми лучами солнца, стоит его закрыть и дождаться теневого промежутка.

Читайте также:
Погода даст жару: тюменцев предупредили о грозах и дождяхБудет очень жарко: 34-градусная жара в Тюмени продлится до конца недели«Риски высоки»: кардиолог предупредил тюменцев об опасности 30-градусной жары
#Алиса Вернер#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Погода#Жара
Подпишитесь
Доллар по 200? Что происходит с курсом доллара в Тюмени после новых санкций США
Сегодня, 09:24
В Тюмени, как на сковородке! Урбанист предложил адаптировать город к жаре
Сегодня, 08:01
Погода даст жару: тюменцев предупредили о грозах и дождях
Сегодня, 03:43
Накликал расстройство: школьник из Тюмени попал в психбольницу из-за «хомяка»
Сегодня, 05:17
Топ-10 новостроек Тюменской области: где продается самое доступное и комфортное жилье
Сегодня, 05:48
Гармония из проекта в проект: компания «Скандиа» строит в Тюмени уникальные кварталы
Сегодня, 07:00
"