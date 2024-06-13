Кондиционер не нужен! ТОП-10 способов спастись от жары в Тюмени

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Многие тюменцы уже активно используют лайфхак с фольгой. Ею оклеивают окна квартир и лобовые стекла автомобилей, чтобы минимизировать нагревание пространства. Крепить фольгу стоит глянцевой стороной наружу квартиры или салона авто, так как она лучше отражает тепло.
Однако при наличии больших бюджетов, можно приобрести специальную затемняющую пленку на окна. Она может также называться «солнцезащитной» или «зеркальной». Такая оклейка окон также эффективно отражает солнечные лучи и защищает пространство от нагревания. На продаются самоклеящиеся варианты, которые не требуют особых навыков и закрепить их можно без особых усилий.
Если же пространство внутри квартиры уже нагрелось, то охладить его можно с помощью вентилятора. Обычно он попросту гоняет нагретых воздух, но, если заморозить две бутылки с водой и поставить их у прибора, то воздух будет поступать уже охлажденным.
Активные пользователи этого способа часто спорят, как устанавливать бутылки эффективнее — перед вентилятором или позади. А потому рекомендует попробовать оба метода.
Для этих же целей можно повесить на вентилятор полотенце, смоченное в ледяной воды или же вовсе застывшее. Также попробуйте открыть морозилку и поставить вентилятор прямо перед ним, благодаря чему вентилятор также будет наполнять комнату холодным воздухом.
Использовать холодильник и морозилку можно не только для вентилятора. Чтобы ночью уснуть в нагретой комнате было проще, постельное белье можно на час положить в холодильник, чтобы оно было свежим и прохладным. Также можно поступить с полотенцами, которые позже советуют развесить по всей квартире.
И на этом лайфхаки с полотенцами не заканчиваются, их также можно смочить в холодной воде и протирать ими лицо и руки, чтобы освежиться. Использовать можно и грелку, ее можно заморозить и поместить на прикроватную тумбу или рабочий стол, чтобы снизить температуру пусть и в небольшом пространстве. Также замороженную грелку можно прикладывать к голове и рукам для охлаждения организма.
Влажная уборка особенно эффективна в борьбе со зноем и духотой. В холодную воды для мытья пола или обработки поверхностей можно добавить моющее средство с ароматом мяты, что поможет достичь ощущения свежести. Также стоит набрать воду в пульвелизатор и периодически орошать ею квартиру, для поддержания оптимального уровня влажности и свежести.
Не забываем и о стирке. Постельное белье или другие крупногабаритные вещи можно на постирать в машинке без нагрева воды — в ускоренном режиме. После чего постиранное и слегка отжатое нужно развесить на дверях в квартире или даже над кроватью или зоной, где вы проводите наибольшее количество времени. Влага и прохлада от постиранного белья помогут создать ощущение свежести и снизить температуру в помещении.
Все источники холодной воды могут пригодиться дл охлаждения помещения. Так вы можете набрать ванну и положить в нее лед, так пространство быстро наполнится прохладным воздухом. Дверь в комнату можно закрыть и тогда прохлада будет сохраняться дольше. Однако, если открыть дверь, то прохлада постепенно разойдется и по другим комнатам.
Не стоит забывать и о контрастном душе, который поможет вам освежиться и ненадолго отвлечет от духоты и жары.
Стоит также минимизировать использование техники, так как при работе она ощутимо нагревается. Приборы, работа которых не требует постоянства, можно вовсе отключить. Также важно своевременно протирать пыль с электрических приборов, чтобы уменьшить степень их нагревания и обеспечить необходимую фильтрацию воздуха.
Также стоит свести к минимуму работы плиты и духовки. Предпочтение стоит отдать еде, которую можно приготовить в микроволновке, так как она практически не нагревает пространство вокруг себя. Не стоит забывать, что некоторые блюда вовсе не требуют термической обработки, а потому окрошка — вполне ходовой вариант.
Важно правильно организовать график проветривания в помещении. Не всегда в дневное время окно должно быть закрыто. Если ваше окно находится в тени, то вы можете смело его открывать и впускать воздух с улицы (если у вас нет кондиционера). Также можно оставлять окно отрытым на всю ночь, но утром, с первыми лучами солнца, стоит его закрыть и дождаться теневого промежутка.