Заводы пустуют, а они продукты возят! Почему тюменцы предпочитают работу курьером?

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Как часто вы заказываете доставку продуктов или готовой еды? Сервисы в Тюмени отчитываются о том, что каждые 5 минут в течение рабочего дня оформляется, как минимум, один заказ. Чтобы его довезти нужен человек, а чтобы каждые 5 минут отправлять заказы, курьеров нужно нанимать сотнями. К тому же с начала 2024 года спрос на услуги курьеров в Тюмени вырос на 83%. А потому в службы доставки берут практически всех и вакансии публикуются регулярно.
«Главным толчков в развитии курьерских служб была пандемия. Многие полагали, что после нее будет спад, однако все произошло наоборот, люди буквально подсели на доставки и теперь все чаще отдают предпочтение им, а не походам в магазины и рестораны», — отмечает социолог Наталья Девлешова.
Работать курьерами идут и молодые ребята и люди в возрасте. Некоторые даже увольняются с заводов, чтобы разводить товары. так бывший фрезеровщик крупного тюменского предприятия полгода назад сменил станок на термосумку и ни о чем не жалеет.
«Устал работать на заводе, нагрузки колоссальные и работать часто приходилось сверхурочно. Стал присматриваться к работу в доставке и рискнул. Теперь катаюсь на машине по городу в свободном графике — не напрягаюсь и получаю больше!», — говорит экс-фрезеровщик Егор Новиков.
Действительно, как показывают статистические данные, средняя зарплата курьера в Тюменской области составляет 69 тысяч рублей. Тогда как рядовой рабочий на производстве обычно получает 40-50 тысяч рублей. А учителя, например, вовсе получают около 39 тысяч рублей. График курьеры выстраивают себе самостоятельно в зависимости от суммы, которую хотят заработать.
Получается, что расширение курьерских сервисов может лишить специалистов социально и экономически значимые сферы. Ведь работать курьером, имея свободный график и достойную зарплату получается выгоднее.
Хоть менеджер по найму персонала Кристина Коркина указывает, что работа на том же заводе более перспективна, к тому же специалисты имеющие высокую квалификацию могут получать за свой труд более 100 тысяч рублей, конкурировать со сферой услуг уже не получается.
«Сложно сейчас назвать работу на заводе, в школе или в медицинском учреждении на низких должностях конкурентоспособной. Курьерам предлагают свободный график, их часто готовы обеспечить транспортом и исправно платят зарплату, которая оказывается выше средней по региону», — говорит HR.
Сейчас на рынке кандидаты на должность все чаще требуют более комфортные и свободные условия, а госучреждения и производства обычно такого предложить сотруднику не могут. А потому даже опытные специалисты задумываются о переходе в ряды свободных и менее зависимых от руководства курьеров.
К тому же в период расцвета сферы услуг такая работа уже не осуждается обществом и ее нельзя называть постыдной, хотя еще 10 лет назад ситуация была иной.
«Даже к официантам относились, как к обслуге и эта сфера сильно проседала по сотрудникам. Да, такое встречается и сейчас, но кратно реже. Сейчас курьер или другой представитель услуги — это лицо компании, к ним относятся очень уважительно и часто дарят корпоративные льготы и прочие „плюшки“. А высокая зарплата сглаживает все неудобства», — говорит Коркина.
По оценке специалиста, уже сейчас рынок общественно-значимых вакансий значительно проигрывает курьерским службам по условиям труда, зарплатам и нагрузке на одного сотрудника.
Учитывая, что услуги доставки становятся все популярнее и сейчас многие сервисы обещают доставить желаемое чуть ли не за 15-30 минут и укладываются в эти сроки, штат им нужен серьезный. К тому же доходы у компаний, предоставляющих услуги доставки обычно позволяют высоко оплачивать труд работников. Более того, как рассказали «Нашему городу» сами курьеры, в местных компаниях можно зарабатывать и по 80 и даже по 100 тысяч рублей, если брать больше смен или работать в выходные.
«Двойная оплата у нас в выходные и в непогоду. Причем возишь заказы ты не каждые 5 минут. Обычно ты сидишь в очереди, поступает заказ, ты его отвозишь и садишься в конец очереди. Иногда больше часа удается просто сидеть и отдыхать, а деньги все равно платят, ведь ты на смене», — рассказывает курьер сервиса доставки продуктов.
Также курьерам обещают карьерный рост, так как точек, откуда доставляют еду или товары становится все больше, им нужны администраторы и прочие локальные сотрудники. А потому курьерам есть куда расти. Более того, сфера услуг в целом стала предлагать более комфортные и лояльные условия сотрудникам, а потому даже молодежь часто отказывается от получения образования в пользу работы в этой области. Ведь здесь всему научат на месте, а приступить к работе зачастую можно чуть ли не на следующий день.
А значит иным сферам трудоустройства тоже стоит работать над улучшением условий, ведь с такими успехами, некому будет работать на заводах, в школах и других учреждениях, которые имеют для станы особую значимость.