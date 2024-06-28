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Posted Сегодня, 08:22

Published Сегодня, 08:22

Modified Сегодня, 09:36

Updated Сегодня, 09:36

Тюменцы предпочитают работать в курьерских сервисах, а не на заводах.

Заводы пустуют, а они продукты возят! Почему тюменцы предпочитают работу курьером?

28 июня 2024, 08:22
Фото: 1MI
Тюменцы предпочитают работать в курьерских сервисах, а не на заводах.

Тюменцы предпочитают работать в курьерских сервисах, а не на заводах

В сервисах по доставкам еды и продуктов часто говорят, что каждые 5 минут тюменцы оформляют вызов курьера. А потому таких сотрудников в городе тысячи. Тем временем местные заводы месяцами не могут найти сотрудников даже на базовые позиции? Чем так привлекательна работа курьера?

Термосумка вместо станка

Как часто вы заказываете доставку продуктов или готовой еды? Сервисы в Тюмени отчитываются о том, что каждые 5 минут в течение рабочего дня оформляется, как минимум, один заказ. Чтобы его довезти нужен человек, а чтобы каждые 5 минут отправлять заказы, курьеров нужно нанимать сотнями. К тому же с начала 2024 года спрос на услуги курьеров в Тюмени вырос на 83%. А потому в службы доставки берут практически всех и вакансии публикуются регулярно.

«Главным толчков в развитии курьерских служб была пандемия. Многие полагали, что после нее будет спад, однако все произошло наоборот, люди буквально подсели на доставки и теперь все чаще отдают предпочтение им, а не походам в магазины и рестораны», — отмечает социолог Наталья Девлешова.

Работать курьерами идут и молодые ребята и люди в возрасте. Некоторые даже увольняются с заводов, чтобы разводить товары. так бывший фрезеровщик крупного тюменского предприятия полгода назад сменил станок на термосумку и ни о чем не жалеет.

«Устал работать на заводе, нагрузки колоссальные и работать часто приходилось сверхурочно. Стал присматриваться к работу в доставке и рискнул. Теперь катаюсь на машине по городу в свободном графике — не напрягаюсь и получаю больше!», — говорит экс-фрезеровщик Егор Новиков.

Действительно, как показывают статистические данные, средняя зарплата курьера в Тюменской области составляет 69 тысяч рублей. Тогда как рядовой рабочий на производстве обычно получает 40-50 тысяч рублей. А учителя, например, вовсе получают около 39 тысяч рублей. График курьеры выстраивают себе самостоятельно в зависимости от суммы, которую хотят заработать.

Получается, что расширение курьерских сервисов может лишить специалистов социально и экономически значимые сферы. Ведь работать курьером, имея свободный график и достойную зарплату получается выгоднее.

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Борьба со строгим графиком и низкими зарплатами

Хоть менеджер по найму персонала Кристина Коркина указывает, что работа на том же заводе более перспективна, к тому же специалисты имеющие высокую квалификацию могут получать за свой труд более 100 тысяч рублей, конкурировать со сферой услуг уже не получается.

«Сложно сейчас назвать работу на заводе, в школе или в медицинском учреждении на низких должностях конкурентоспособной. Курьерам предлагают свободный график, их часто готовы обеспечить транспортом и исправно платят зарплату, которая оказывается выше средней по региону», — говорит HR.

Сейчас на рынке кандидаты на должность все чаще требуют более комфортные и свободные условия, а госучреждения и производства обычно такого предложить сотруднику не могут. А потому даже опытные специалисты задумываются о переходе в ряды свободных и менее зависимых от руководства курьеров.

К тому же в период расцвета сферы услуг такая работа уже не осуждается обществом и ее нельзя называть постыдной, хотя еще 10 лет назад ситуация была иной.

«Даже к официантам относились, как к обслуге и эта сфера сильно проседала по сотрудникам. Да, такое встречается и сейчас, но кратно реже. Сейчас курьер или другой представитель услуги — это лицо компании, к ним относятся очень уважительно и часто дарят корпоративные льготы и прочие „плюшки“. А высокая зарплата сглаживает все неудобства», — говорит Коркина.

По оценке специалиста, уже сейчас рынок общественно-значимых вакансий значительно проигрывает курьерским службам по условиям труда, зарплатам и нагрузке на одного сотрудника.

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Курьеров будет становиться все больше!

Учитывая, что услуги доставки становятся все популярнее и сейчас многие сервисы обещают доставить желаемое чуть ли не за 15-30 минут и укладываются в эти сроки, штат им нужен серьезный. К тому же доходы у компаний, предоставляющих услуги доставки обычно позволяют высоко оплачивать труд работников. Более того, как рассказали «Нашему городу» сами курьеры, в местных компаниях можно зарабатывать и по 80 и даже по 100 тысяч рублей, если брать больше смен или работать в выходные.

«Двойная оплата у нас в выходные и в непогоду. Причем возишь заказы ты не каждые 5 минут. Обычно ты сидишь в очереди, поступает заказ, ты его отвозишь и садишься в конец очереди. Иногда больше часа удается просто сидеть и отдыхать, а деньги все равно платят, ведь ты на смене», — рассказывает курьер сервиса доставки продуктов.

Также курьерам обещают карьерный рост, так как точек, откуда доставляют еду или товары становится все больше, им нужны администраторы и прочие локальные сотрудники. А потому курьерам есть куда расти. Более того, сфера услуг в целом стала предлагать более комфортные и лояльные условия сотрудникам, а потому даже молодежь часто отказывается от получения образования в пользу работы в этой области. Ведь здесь всему научат на месте, а приступить к работе зачастую можно чуть ли не на следующий день.

А значит иным сферам трудоустройства тоже стоит работать над улучшением условий, ведь с такими успехами, некому будет работать на заводах, в школах и других учреждениях, которые имеют для станы особую значимость.

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