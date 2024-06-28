Заводы пустуют, а они продукты возят! Почему тюменцы предпочитают работу курьером?

Также курьерам обещают карьерный рост, так как точек, откуда доставляют еду или товары становится все больше, им нужны администраторы и прочие локальные сотрудники. А потому курьерам есть куда расти. Более того, сфера услуг в целом стала предлагать более комфортные и лояльные условия сотрудникам, а потому даже молодежь часто отказывается от получения образования в пользу работы в этой области. Ведь здесь всему научат на месте, а приступить к работе зачастую можно чуть ли не на следующий день.