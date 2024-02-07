Искусственный интеллект может вытеснить профессии водителей и курьеров

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
Согласно эксперту, сначала под угрозой окажутся профессии водителей грузовиков, таксистов и курьеров. Это связано с развитием беспилотных транспортных средств. Например, компания «Яндекс» уже проводит активные испытания беспилотного такси, которое уже доступно для поездок в некоторых зонах.
Роботизированные линии сборки и автоматические системы уже заменили многих рабочих на производстве. Роботы работают без устали, без необходимости в перерывах и способны долгое время выполнять свои задачи точно и эффективно, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Также искусственный интеллект может успешно выполнить некоторые рутинные задачи в бухгалтерии. Например, многие бухгалтерские процедуры и финансовый анализ могут быть автоматизированы с помощью ИИ. Благодаря своей способности обрабатывать большие объемы данных быстрее и с меньшей вероятностью ошибок, чем человек, нейросети могут стать полезными в этой области работы.