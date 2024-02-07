Искусственный интеллект может вытеснить профессии водителей и курьеров

Также искусственный интеллект может успешно выполнить некоторые рутинные задачи в бухгалтерии. Например, многие бухгалтерские процедуры и финансовый анализ могут быть автоматизированы с помощью ИИ. Благодаря своей способности обрабатывать большие объемы данных быстрее и с меньшей вероятностью ошибок, чем человек, нейросети могут стать полезными в этой области работы.