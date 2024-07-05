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12-летнего мальчика сутки ищут в Тюменском районе

12-летнего мальчика сутки ищут в Тюменском районе

5 июля 2024, 08:36
Фото: Изображение Midjourney
Вчера днем ребенок вышел из школы. С того момента его местонахождение неизвестно.

В Тюменском районе пропал 12-летний Алексей Михальченко. Вчера, 4 июля, в 11:30 он вышел из школы на Комсомольской в Винзилях, но домой не вернулся.

В администрации поселка рассказали, что мальчик был одет в коричневую кепку, футболку цвета хаки, черные шорты с белой надписью на левой штанине и коричневые кроссовки «Найк». Информацию о его местонахождении просят сообщать по телефону: 8-932-324-68-13 (Александра Ивановна) или в полицию.

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Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени пропал 39-летний Иван Мурычев. Его ищут с 21 июня, поиски продолжаются.

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