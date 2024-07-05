12-летнего мальчика сутки ищут в Тюменском районе

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
В Тюменском районе пропал 12-летний Алексей Михальченко. Вчера, 4 июля, в 11:30 он вышел из школы на Комсомольской в Винзилях, но домой не вернулся.
В администрации поселка рассказали, что мальчик был одет в коричневую кепку, футболку цвета хаки, черные шорты с белой надписью на левой штанине и коричневые кроссовки «Найк». Информацию о его местонахождении просят сообщать по телефону: 8-932-324-68-13 (Александра Ивановна) или в полицию.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени пропал 39-летний Иван Мурычев. Его ищут с 21 июня, поиски продолжаются.