Водитель иномарки сбил двух школьниц на электросамокате под Тюменью

Вчера в Тюменской области произошло сразу несколько аварий, в которых фигурировали электросамокатчики. Так, в селе Онохино Тюменского района водитель «Мазды» поворачивал налево, а в это время две девочки 10 и 11 лет пересекали проезжую часть в неположенном месте.