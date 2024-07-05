Водитель иномарки сбил двух школьниц на электросамокате под Тюменью

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Вчера в Тюменской области произошло сразу несколько аварий, в которых фигурировали электросамокатчики. Так, в селе Онохино Тюменского района водитель «Мазды» поворачивал налево, а в это время две девочки 10 и 11 лет пересекали проезжую часть в неположенном месте.
Обе девочки получили ушибы. Электросамокат, на котором они ехали вдвоем, купили одной из девочек родители. Его мощность — 350 Ватт, для управления им нужно водительское удостоверение.
На улице Эрвье в Тюмени две девушки упали с электросамоката, взятого в аренду. 16-летняя водитель не справилась с управлением, у 17-летней пассажирки — ссадины на лице.
Также стало известно, что 2 июня подросток на электросамокате ехал по территории школы в Тобольске и сбил ребенка. Самокатчик скрылся с места происшествия, 7-летний мальчик получил травмы.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени на пешеходном переходе сбили подростка. Водитель не увидел мальчика из-за другого автомобиля.