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Водитель иномарки сбил двух школьниц на электросамокате под Тюменью

Водитель иномарки сбил двух школьниц на электросамокате под Тюменью

5 июля 2024, 08:11
Фото: ГИБДД Тюменской области
Девочки хотели пересечь проезжую часть в неположенном месте. В итоге они выехали на дорогу прямо перед машиной.
Сюжет
Дети

Вчера в Тюменской области произошло сразу несколько аварий, в которых фигурировали электросамокатчики. Так, в селе Онохино Тюменского района водитель «Мазды» поворачивал налево, а в это время две девочки 10 и 11 лет пересекали проезжую часть в неположенном месте.

Обе девочки получили ушибы. Электросамокат, на котором они ехали вдвоем, купили одной из девочек родители. Его мощность — 350 Ватт, для управления им нужно водительское удостоверение.

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На улице Эрвье в Тюмени две девушки упали с электросамоката, взятого в аренду. 16-летняя водитель не справилась с управлением, у 17-летней пассажирки — ссадины на лице.

Также стало известно, что 2 июня подросток на электросамокате ехал по территории школы в Тобольске и сбил ребенка. Самокатчик скрылся с места происшествия, 7-летний мальчик получил травмы.

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Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени на пешеходном переходе сбили подростка. Водитель не увидел мальчика из-за другого автомобиля.

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