Тюменцы стали чаще разводиться и реже жениться

Posted Сегодня, 03:15
Published Сегодня, 03:15
Modified Сегодня, 03:17
Updated Сегодня, 03:17
За первые четыре месяца 2024 года в Тюменской области развелись 2568 пар, что на 106 больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество свадеб снизилось — за первый квартал года поженилась 2691 пара, что на 51 меньше, по сравнению с 2023 годом.
По данным Росстата, сейчас в регионе на тысячу человек приходится 4.8 развода и 5 браков. В прошлом году показатели составляли 4.7 и 5.2 соответственно.
Ранее «Наш город» писал, что тюменский ЗАГС будет работать 8 июля. В этот день отмечается День семьи, любви и верности.