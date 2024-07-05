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Тюменцы стали чаще разводиться и реже жениться

Тюменцы стали чаще разводиться и реже жениться

5 июля 2024, 03:15
Фото: 1MI
С начала года в Тюменской области успели развестись 2568 пар. Количество свадеб за этот же период снизилось до 2691.

За первые четыре месяца 2024 года в Тюменской области развелись 2568 пар, что на 106 больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество свадеб снизилось — за первый квартал года поженилась 2691 пара, что на 51 меньше, по сравнению с 2023 годом.

По данным Росстата, сейчас в регионе на тысячу человек приходится 4.8 развода и 5 браков. В прошлом году показатели составляли 4.7 и 5.2 соответственно.

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Ранее «Наш город» писал, что тюменский ЗАГС будет работать 8 июля. В этот день отмечается День семьи, любви и верности.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Статистика#Росстат#Свадьбы#Разводы#Брак
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