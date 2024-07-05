Тюменцы стали чаще разводиться и реже жениться

За первые четыре месяца 2024 года в Тюменской области развелись 2568 пар, что на 106 больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество свадеб снизилось — за первый квартал года поженилась 2691 пара, что на 51 меньше, по сравнению с 2023 годом.