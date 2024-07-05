Экипаж самолета до Тюмени перестал выходить на связь после взлета

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
3 июля экипаж рейса Новый Уренгой — Тюмень не вышел на связь с диспетчером для передачи данных. О том, что происходит на борту, не было известно 20 минут.
Как пишет Телеграм-канал «Aviaincident», пилоты сами вышли на связь и сообщили, что все в порядке. Самолет авиакомпании «Ямал» приземлился в аэропорту Рощино благополучно.
Ранее «Наш город» писал, что самолет из Тюмени в Ереван вылетел на два часа позже расписания, сделал 14 кругов над аэропортом и приземлился обратно. После взлета у самолета отказал автопилот.