nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:43

Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 09:45

Updated Сегодня, 09:45

Экипаж самолета до Тюмени перестал выходить на связь после взлета

Экипаж самолета до Тюмени перестал выходить на связь после взлета

5 июля 2024, 09:43
Фото: Изображение Midjourney
Инцидент с рейсом авиакомпании «Ямал» произошел 3 июля. Диспетчер пытался связаться с экипажем, но безрезультатно.

3 июля экипаж рейса Новый Уренгой — Тюмень не вышел на связь с диспетчером для передачи данных. О том, что происходит на борту, не было известно 20 минут.

Как пишет Телеграм-канал «Aviaincident», пилоты сами вышли на связь и сообщили, что все в порядке. Самолет авиакомпании «Ямал» приземлился в аэропорту Рощино благополучно.

«Сочи — это не про пляжный отдых». Честные отзывы тюменцев о Турции и Кубани
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» писал, что самолет из Тюмени в Ереван вылетел на два часа позже расписания, сделал 14 кругов над аэропортом и приземлился обратно. После взлета у самолета отказал автопилот.

Читайте также:
Для разгрузки автовокзала в Тюмени построят транспортно-пересадочные узлы12-летнего мальчика сутки ищут в Тюменском районеОтдых в тюменских глэмпингах подорожал до 20%
#Любовь Селезнева#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Инцидент#Аэропорт Рощино#Самолет#Рощино#Самолеты#Авиакомпании#Авиакомпания Ямал
Подпишитесь
Это шок! Уровень воды в Туре в Тюмени снова критически изменился. ВИДЕО
Сегодня, 08:03
День семьи, любви и верности в 2024 году: история праздника и традиции
Сегодня, 07:20
«Сочи — это не про пляжный отдых». Честные отзывы тюменцев о Турции и Кубани
Вчера, 09:27
Быстрый тест на эрудицию! Только 3% людей могут правильно ответить на эти вопросы
Сегодня, 06:05
Когда начнет спадать жара в Тюмени? Подробный прогноз погоды на выходные
Сегодня, 08:00
Владельцы китайских автомобилей в Тюмени стали чаще обращаться в автосервисы
Сегодня, 02:16