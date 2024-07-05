Отдых в тюменских глэмпингах подорожал до 20%

По словам владелицы базы отдыха «Гнездо» Алены Мельниковой, у них средний чек на проживание сейчас составляет 12 тысяч рублей. За год цена выросла на 10%. На столько же выросла стоимость и в глэмпинге «Морелеса». Там стоимость отдыха составляет от 5.5 до 19.8 тысячи рублей в зависимости от типа домика и дня недели.