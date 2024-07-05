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Отдых в тюменских глэмпингах подорожал до 20%

Отдых в тюменских глэмпингах подорожал до 20%

5 июля 2024, 02:41
Фото: 1MI
В этом году средний чек на некоторых базах отдыха составил 11-12 тысяч рублей. Рост цен владельцы объясняют увеличением издержек.
Сюжет
Отдых

В первом полугодии 2024 года стоимость отдыха в глэмпингах Тюмени выросла на 10-20%. Так, учредитель глэмпинг-отеля «Сны леса» Евгения Колосова рассказала РБК Тюмень, что в этом году средний чек составил 11.5 тысячи рублей, тогда как год назад он был около 7 тысяч. Цены выросли из-за увеличения зарплат работникам, роста стоимости коммунальных услуг и расходных материалов.

По словам владелицы базы отдыха «Гнездо» Алены Мельниковой, у них средний чек на проживание сейчас составляет 12 тысяч рублей. За год цена выросла на 10%. На столько же выросла стоимость и в глэмпинге «Морелеса». Там стоимость отдыха составляет от 5.5 до 19.8 тысячи рублей в зависимости от типа домика и дня недели.

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Здесь рост цен объясняют увеличением издержек. Чтобы сохранить лояльность гостей, глэмпинг вынужден запускать разные акции.

Ранее «Наш город» писал, что на фестивале в Тюмени отменили выступление Slava Marlow, вместо него выступит другой рэпер. Фестиваль пройдет 6 июля на базе отдыха «Стальной азарт».

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