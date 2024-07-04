«Сочи — это не про пляжный отдых». Честные отзывы тюменцев о Турции и Кубани

По словам тюменки, самый классный отдых — это когда вы берете машину и катаетесь по всем достопримечательностям самостоятельно. Экскурсии, которые предлагают в городах — неоправданно дорогие. Поэтому если у вас здесь есть близкие, друзья или знакомые, которые могут показать вам самые интересные места — однозначно стоит ехать. Но даже если их нет, то организовать бюджетный отдых вполне реально.