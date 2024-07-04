«Сочи — это не про пляжный отдых». Честные отзывы тюменцев о Турции и Кубани

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
«Наш город» решил узнать у жителей Тюменской области, как обстоят дела сейчас на российских курортах. Действительно ли там переполнены пляжи и космические цены.
Тюменка Карина Захарова прямо сейчас отдыхает в Адлере с двумя детьми. Туда они приезжают каждый год, потому что там живет бабушка.
«Билеты на самолет мы брали в феврале. Младший сын уже гостил у бабушки, поэтому взяли два билета до Сочи, вышло 28 тысяч рублей. Сейчас те же самые билеты на двоих вышли бы нам в 40 тысяч рублей. Билеты обратно на троих выйдут нам в 47 тысяч рублей», — рассказала «Нашему городу» Карина.
Но билеты — это половина «беды». Нужно же еще где-то жить, что-то есть. У тюменки с проживанием нет проблем, но когда она смотрела квартиру посуточно для подруги, то выяснилось, что всё не так страшно.
«Студию можно снять за 4 тысячи в сутки, и вариантов сейчас еще достаточно. В отелях цены, конечно, намного больше. Несомненный плюс апартаментов — можно готовить самим и не всегда тратиться на кафе/рестораны», — считает женщина.
С едой не всё так однозначно. Как и в любом городе нашей страны. Кто захочет сэкономить — сможет это сделать и на курорте.
«Цены обычные, как в Тюмени. Например, мы вчера зашли в грузинский ресторан, взяли горячее блюдо, порцию хинкали, кофе и сок, вышло 1200 рублей. И это на Красной поляне. В Адлере та же история. Можно ходить в столовые, готовить дома. Или шиковать. Я считаю, отдохнуть здесь можно с любым бюджетом», — поделилась наблюдениями Захарова.
Кстати о Красной поляне. Карина с семьей решили поехать туда на выходные. Можно ли съездить в эту лакшери деревню и не разориться?
«Мы поехали на машине, но я знаю, что электричка от ж/д вокзала до Красной поляны стоит очень дешево. Мы сняли апартаменты за 7 тысяч в сутки, здесь могут жить 7 человек. То есть можно разделить их на две семьи, например, и выйдет уже не так дорого. Стоит отметить, что цена здесь зависит от высоты горной локации. Чем выше — тем дороже. Мы живем на уровне 540 м. С едой также: например, на нашей высоте капучино стоит 250 рублей, а на высоте 940 м — уже 400 рублей. Важная деталь: мы бронировали аж в январе. Сейчас это сделать практически нереально. А если и возможно, то за нереальные деньги», — рассказала тюменка.
Наша землячка сообщает, что сейчас на пляже спокойно, никто не сидит друг у друга на голове, как это часто бывает.
«Народу много, но комфортно. То есть бывало и во много раз больше. Нормально можно разместиться, никто тебе не будет в затылок ногами толкаться», — доложила обстановку Карина.
По словам тюменки, самый классный отдых — это когда вы берете машину и катаетесь по всем достопримечательностям самостоятельно. Экскурсии, которые предлагают в городах — неоправданно дорогие. Поэтому если у вас здесь есть близкие, друзья или знакомые, которые могут показать вам самые интересные места — однозначно стоит ехать. Но даже если их нет, то организовать бюджетный отдых вполне реально.
«Тот, кто хочет отдохнуть экономно — отдохнет экономно», — считает женщина.
Светлана Манаенкова с семьей в этом году решили попробовать отдых в пансионате с лечением. Выбор пал на Кудепсту — микрорайон большого Сочи.
7 ночей с лечением на троих стоит 170 тысяч рублей. Бронировали за месяц.
«В целом, хочу сказать, что когда ты едешь дикарями и снимаешь какой-то домик или квартиру — целый день ты думаешь, где тебе поесть, куда сводить ребенка и так далее. А когда ты покупаешь путевку, где все включено, где шведский стол, где анимация, то это равно Турции. Море холодное, поэтому мы, в основном, ходили в бассейн. На море тоже были, но там камни. Пляж у пансионата частный, поэтому народу было немного, всегда были свободные лежаки», — поделилась историей своего отдыха тюменка.
А вот с билетами вышла неприятная ситуация. Светлана заранее купила авиабилеты в Тюмень за почти 45 тысяч рублей на троих.
За пару дней до вылета билеты на этот же самолет стали стоить 15 тысяч рублей.
«Меня задушила жаба в тот момент», — честно призналась Светлана.
Тюменка Юлия Тимохина для своей семьи выбрала заграницу по одной простой причине: цена.
«Мы хотели поехать с дочерью к подруге в Сочи. Билеты только на двоих выходили 80 тысяч самые дешевые на середину июля. Плюс проживание и питание, развлечения. Решила узнать, сколько будет через турфирму (иногда такой способ оказывается дешевле, чем самостоятельное путешествие). В итоге нам насчитали на троих (двое взрослых и ребенок) 210 тысяч рублей в 3* на завтраках. То есть опять же нужно еще где-то есть и куда-то водить ребенка. Мы выбрали в итоге отель в Турции: 5 звезд, ультра всё включено, за 300 тысяч на троих», — рассказала Юлия.
«Наш город» решил узнать позицию турагента Лидии Пешковой. Куда же поехать тюменцам?
«Сочи „надо уметь готовить“. Сюда точно не нужно ехать за пляжным отдыхом. Российские курорты не смогут подарить такие пляжи и сервис, как в Турции. Особенно это важно с детьми. В Сочи в идеале поехать весной или зимой», — посоветовала Лидия.