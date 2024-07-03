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Самолет из Тюмени в Ереван покружился над аэропортом и приземлился обратно

Самолет из Тюмени в Ереван покружился над аэропортом и приземлился обратно

3 июля 2024, 04:29
Фото: 1MI
Рейс авиакомпании «Ютэйр» вылетел в Ереван на два часа позже расписания. После взлета самолет сделал над аэропортом 14 кругов.

У рейса авиакомпании «Ютэйр», вылетевшего из Тюмени в Ереван, возникли проблемы. Вылетев на два часа позже расписания, он покружил над аэропортом Рощино и приземлился обратно, так и не отправившись до Еревана.

По данным Flightradar, самолет сделал над аэропортом 14 кругов. На борту могли находиться около 200 человек. Представители аэропорта Рощино не смогли прокомментировать ситуацию, комментарий от авиакомпании «Ютэйр» ожидается.

Фото: Аэропорт Рощино

В Уральской транспортной прокуратуре добавили, что после взлета экипаж самолета доложил об отказе автопилота, в связи с чем было принято решение о возврате на аэродром. Посадка прошла успешно. Ситуация на контроле транспортной прокуратуры.

Ранее «Наш город» писал, что авиакомпания «Ютэйр» увеличила число рейсов из Тюмени в Ташкент. Самолеты будут летать два раза в неделю.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Задержка рейса#Самолет#Самолеты
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