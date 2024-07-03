Московские компании переманивают тюменцев на работу

В топ регионов, работодатели из которых переманивают на заработки тюменцев, также входят Свердловская, Челябинская, Омская области, Краснодарский край, Татарстан и ХМАО. По мнению экспертов, компании ищут сотрудников в других регионах из-за растущего дефицита кадров и развития удаленной занятости. За последние четыре года количество вакансий, предполагающих переезд, выросло в 2.3 раза.