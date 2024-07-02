На выезде из Тюмени образовалась многокилометровая пробка

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
На выезде из Тюмени образовался затор, движение в сторону Екатеринбурга парализовано. По словам автомобилистов, пробка растянулась минимум на пять километров.
«На Московском тракте образовалась мега-пробка длиной пять километров. Причиной пробки стали дорожные работы», — пишут в Телеграм-канале «Новости тюменских улиц».
По данным сервиса «Яндекс Карты», движение до сих пор затруднено в районе поселка Московский. При этом дорога в сторону Тюмени более свободная, чем на выезд из города.
Ранее «Наш город» писал, что проезд Геологоразведчиков в Тюмени будут перекрывать до конца июля. Там пройдет капремонт тепловой сети.