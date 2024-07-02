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Posted Сегодня, 09:13

Published Сегодня, 09:13

Modified Сегодня, 09:15

Updated Сегодня, 09:15

На выезде из Тюмени образовалась многокилометровая пробка

На выезде из Тюмени образовалась многокилометровая пробка

2 июля 2024, 09:13
Фото: 1MI
Движение в районе Московского тракта полностью парализовано. Причиной пробки стали дорожные работы.

На выезде из Тюмени образовался затор, движение в сторону Екатеринбурга парализовано. По словам автомобилистов, пробка растянулась минимум на пять километров.

«На Московском тракте образовалась мега-пробка длиной пять километров. Причиной пробки стали дорожные работы», — пишут в Телеграм-канале «Новости тюменских улиц».
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По данным сервиса «Яндекс Карты», движение до сих пор затруднено в районе поселка Московский. При этом дорога в сторону Тюмени более свободная, чем на выезд из города.

Ранее «Наш город» писал, что проезд Геологоразведчиков в Тюмени будут перекрывать до конца июля. Там пройдет капремонт тепловой сети.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Дорожные пробки#Новости тюмени#Трасса#Пробки#Дороги#Дорожные работы
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