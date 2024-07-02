Тюменские общественники не смогли отменить концерт Кишлака

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
В Тюмени 3 июля состоится концерт скандально известного репера Кишлак. Об этом свидетельствуют данные онлайн-бронирования билетов.
По имеющейся информации, стоимость билетов достигала пяти тысяч рублей, места уже раскупили. Выступление состоится на площадке «Тюменской ярмарки» в 19 часов.
Как передает ura.ru, тюменские общественники не успели отменить концерт исполнителя, как им удавалось сделать это раньше.
«В этот раз новость о концерте Кишлака не попала в поле нашего внимания, я ее от журналистов узнал», — цитирует издание координатора тюменского отделения «Зов народа» Игоря Козырева.
Концерт Кишлака в Тюмени уже отменяли январе этого года. Общественников возмутили тексты песен и поведение артиста.