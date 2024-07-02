Эксперты рассказали, что должно быть в машине каждого тюменца

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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Updated Сегодня, 08:43
В первую очередь, сообщает телеканал «Саратов 24», в машине должны лежать документы. К ним относятся водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, полис ОСАГО и подтверждение инвалидности, если на автомобиле имеется знак «Инвалид». За отсутствие документов грозит штраф в размере 500 рублей.
Не стоит забывать и о знаке аварийной остановки. Водители обязаны устанавливать этот знак при ДТП, остановке в запрещенных местах или там, где другие автомобилисты могут не заметить машину. Если не выставить этот знак, придется заплатить тысячу рублей.
Для оказания первой помощи пострадавшим в аварии нужна аптечка. Ее отсутствие — не причина, при которой эксплуатация транспорта запрещается, однако иметь ее все же нужно. Если нет в машине, инспекторы не оштрафуют.
Жилет со светоотражающими элементами нужно надевать при нахождении на проезжей части, в случае вынужденной остановки или аварии, в темное время суток или в условиях ограниченной видимости. За отсутствие жилета при ДТП грозит штраф — тысяча рублей.
Для перевозки детей в возрасте до семи лет в машине должно быть автокресло. Штраф за его отсутствие — три тысячи рублей.
Ранее «Наш город» писал, что подержанные автомобили в Тюмени продаются на аукционах за час. Особенно это касается машин стоимостью до 1.3 миллиона рублей.