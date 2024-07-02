Выступление Slava Marlow на фестивале в Тюмени отменили

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
Slava Marlow не будет выступать на фестивале «Мохито Fest» в Тюмени. Отмена произошла всего за несколько дней до мероприятия.
По словам организаторов, выступление музыканта отменилось по независящим от них причинам. Вместо Славы на сцену выйдет специальный гость — не менее популярный рэпер MAYOT. Выступления Feduk и BIICLA остаются в силе.
Фестиваль «Мохито Fest» пройдет на площадке базы отдыха «Стальной азарт» 6 июля. Помимо концерта, для гостей мероприятия подготовили интерактивные зоны.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени выступит рок-группа «Ария». Концерт состоится в конце сентября.