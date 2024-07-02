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Posted Сегодня, 06:13

Published Сегодня, 06:13

Modified Сегодня, 06:15

Updated Сегодня, 06:15

Выступление Slava Marlow на фестивале в Тюмени отменили

Выступление Slava Marlow на фестивале в Тюмени отменили

2 июля 2024, 06:13
Фото: 1MI
По словам организаторов, выступление музыканта пришлось отменить по независящим от них причинам. Вместо Славы выступит другой известный рэпер.

Slava Marlow не будет выступать на фестивале «Мохито Fest» в Тюмени. Отмена произошла всего за несколько дней до мероприятия.

По словам организаторов, выступление музыканта отменилось по независящим от них причинам. Вместо Славы на сцену выйдет специальный гость — не менее популярный рэпер MAYOT. Выступления Feduk и BIICLA остаются в силе.

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Фестиваль «Мохито Fest» пройдет на площадке базы отдыха «Стальной азарт» 6 июля. Помимо концерта, для гостей мероприятия подготовили интерактивные зоны.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени выступит рок-группа «Ария». Концерт состоится в конце сентября.

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