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Published Сегодня, 08:20

Modified Сегодня, 08:22

Updated Сегодня, 08:22

Тюменцам рассказали, какие привычки в еде приводят к полноте

Чай с тортиком, а суп — с хлебом. Какие советские привычки в еде влияют на фигуру

2 июля 2024, 08:20
Фото: Изображение Midjourney

Тюменцам рассказали, какие привычки в еде приводят к полноте

В культуре употребления пищи у жителей страны уже сформировались свои традиции еще со времен СССР, при этом многие из них хоть и являются очень приятными, но при этом остаются крайне вредными для здоровья.

Многие традиции в еде пришли к нам от наших родителей, бабушек и дедушек, то есть, со времен СССР, где употребление пищи тоже существенно изменилось по сравнению со, скажем царской Россией. Но многие, при этом уже стали не только неактуальными, но еще и сильно влияющими на вес. В них разбирался портал «Newia.ru».

Причина №1: Что-нибудь к чаю

Первая привычка — это, конечно, употребление чая со сладостями. Тортик, пирожные, коробку конфет. Гости из-за рубежа удивляются: почему русские люди не могут просто выпить чашку чая? Ну так уж у нас повелось: чаепитие со сладким — это особая домашняя традиция. Отказаться от нее очень сложно.

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Причина №2: Почему без хлеба?

Еще одна привычка — это есть с хлебом. Как известно, в нем содержится огромное количество углеводов, но при этом еще со голодных времен хлеб всегда оставался главной пищей, войдя в обиход настолько, что теперь с ним могут есть даже макароны. Что очевидно, тоже вредит фигуре.

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Причина №3: обед из столовой

Третья традиция — обед из трех блюд. Такое в России повелось еще со столовых. Первое, второе, компот. Правда, польза от него для человека сомнительная, отмечают диетологи. Чрезмерное количество калорий оказывается избыточным.

Фото: Изображение Midjourney

Причина №4: столы ломятся от угощения

Еще одна традиция — праздник живота на праздники. Новый год, день рождения, всегда столы в России ломились от угощений, что тоже нехорошо сказывалось на пищеварении и наборе лишнего веса.

Фото: Изображение Midjourney

Причина №5: куплю на всякий случай

Последняя традиция — это переизбыток продуктов, которые могут просто не кончаться. Крупа, сахар, соль — все это у наших бабушек всегда в избытке, ровно как и консервы, главное, сдержаться и не съесть все раньше времени.

Ранее сообщалось о подорожании роллов в Тюмени. Их цена выросла почти на треть.

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