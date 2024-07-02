Чай с тортиком, а суп — с хлебом. Какие советские привычки в еде влияют на фигуру

Многие традиции в еде пришли к нам от наших родителей, бабушек и дедушек, то есть, со времен СССР, где употребление пищи тоже существенно изменилось по сравнению со, скажем царской Россией. Но многие, при этом уже стали не только неактуальными, но еще и сильно влияющими на вес. В них разбирался портал «Newia.ru».