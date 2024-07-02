Чай с тортиком, а суп — с хлебом. Какие советские привычки в еде влияют на фигуру

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Многие традиции в еде пришли к нам от наших родителей, бабушек и дедушек, то есть, со времен СССР, где употребление пищи тоже существенно изменилось по сравнению со, скажем царской Россией. Но многие, при этом уже стали не только неактуальными, но еще и сильно влияющими на вес. В них разбирался портал «Newia.ru».
Первая привычка — это, конечно, употребление чая со сладостями. Тортик, пирожные, коробку конфет. Гости из-за рубежа удивляются: почему русские люди не могут просто выпить чашку чая? Ну так уж у нас повелось: чаепитие со сладким — это особая домашняя традиция. Отказаться от нее очень сложно.
Еще одна привычка — это есть с хлебом. Как известно, в нем содержится огромное количество углеводов, но при этом еще со голодных времен хлеб всегда оставался главной пищей, войдя в обиход настолько, что теперь с ним могут есть даже макароны. Что очевидно, тоже вредит фигуре.
Третья традиция — обед из трех блюд. Такое в России повелось еще со столовых. Первое, второе, компот. Правда, польза от него для человека сомнительная, отмечают диетологи. Чрезмерное количество калорий оказывается избыточным.
Еще одна традиция — праздник живота на праздники. Новый год, день рождения, всегда столы в России ломились от угощений, что тоже нехорошо сказывалось на пищеварении и наборе лишнего веса.
Последняя традиция — это переизбыток продуктов, которые могут просто не кончаться. Крупа, сахар, соль — все это у наших бабушек всегда в избытке, ровно как и консервы, главное, сдержаться и не съесть все раньше времени.
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