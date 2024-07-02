Это целая ОПГ! Тюменская ФСБ прикрыла канал незаконной миграции

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В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники РУФСБ России по Тюменской области пресекли деятельность гостя из Центрально-Азиатского региона. Силовики установили, что мужчина работал в команде и составлял фиктивные договоры найма, чтобы другие мигранты могли получить документы, необходимые для проживания на территории Тюменской области.
«Подозреваемый заключал фиктивные трудовые договоры гражданско-правового характера с иностранными гражданами без реальной необходимости осуществления ими трудовой деятельности, после чего подготавливал необходимые комплекты документов и передавал их последним за денежное вознаграждение для предоставления в отдел по вопросам миграции с целью продления сроков пребывания в РФ», — пояснили «Нашему городу» в РУФСБ по Тюменской области.
На мужчину завели уголовное дело по статье за организацию незаконной миграции в составе группы лиц. Теперь ему грозил лишение свободы на срок до 7 лет и штраф до 500 тысяч рублей. Также правоохранители устанавливают личности других фигурантов группировки.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что качество новостроек в Тюмени страдает из-за работы неквалифицированных мигрантов. Неизвестно, законно ли они пребывают на территории региона и на каких условиях получают работу.