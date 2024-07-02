Это целая ОПГ! Тюменская ФСБ прикрыла канал незаконной миграции

На мужчину завели уголовное дело по статье за организацию незаконной миграции в составе группы лиц. Теперь ему грозил лишение свободы на срок до 7 лет и штраф до 500 тысяч рублей. Также правоохранители устанавливают личности других фигурантов группировки.