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Сотрудники тюменской ФСБ обнаружили канал незаконной миграции.

Это целая ОПГ! Тюменская ФСБ прикрыла канал незаконной миграции

2 июля 2024, 06:00
Фото: 1MI
Сотрудники тюменской ФСБ обнаружили канал незаконной миграции.

Сотрудники тюменской ФСБ обнаружили канал незаконной миграции

Выходец из центральной Азии, проживая в Тюменской области, помогал другим мигрантам получить документы для пребывания в стране. В составе группы лиц он заключал фиктивные трудовые договоры.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники РУФСБ России по Тюменской области пресекли деятельность гостя из Центрально-Азиатского региона. Силовики установили, что мужчина работал в команде и составлял фиктивные договоры найма, чтобы другие мигранты могли получить документы, необходимые для проживания на территории Тюменской области.

«Подозреваемый заключал фиктивные трудовые договоры гражданско-правового характера с иностранными гражданами без реальной необходимости осуществления ими трудовой деятельности, после чего подготавливал необходимые комплекты документов и передавал их последним за денежное вознаграждение для предоставления в отдел по вопросам миграции с целью продления сроков пребывания в РФ», — пояснили «Нашему городу» в РУФСБ по Тюменской области.

На мужчину завели уголовное дело по статье за организацию незаконной миграции в составе группы лиц. Теперь ему грозил лишение свободы на срок до 7 лет и штраф до 500 тысяч рублей. Также правоохранители устанавливают личности других фигурантов группировки.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что качество новостроек в Тюмени страдает из-за работы неквалифицированных мигрантов. Неизвестно, законно ли они пребывают на территории региона и на каких условиях получают работу.

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