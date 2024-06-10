nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 02:37

Published Сегодня, 02:37

Modified Сегодня, 02:39

Updated Сегодня, 02:39

В Тюменской области хлеб подорожал на 22%

Стоимость хлеба в Тюменской области выросла на 22%

10 июня 2024, 02:37
Фото: Изображение Midjourney

В Тюменской области хлеб подорожал на 22%

До конца года хлеб может вырасти в цене еще на 5-8%. Эксперты связали эту тенденцию с ростом цен на основные ингредиенты.

С начала года хлеб в Тюменской области подорожал на 22%. Доцент Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова отметила, что в январе средняя стоимость батона весом 300 граммов составляла 54 рубля, но на данный момент она достигла 66 рублей.

«Главной причиной роста стоимости стало подорожание основных ингредиентов. Например, яиц, молока, масла, маргарина. Существенно на цене отразился рост логистических расходов вследствие роста цен на обслуживание автотранспорта», — рассказала она РБК Тюмень.
У горожан заберут земли и гаражи в центре Тюмени ради строительства новой дороги
Узнать подробнее

Сооснователь и СЕО сервиса мониторинга цен на продукты питания «Ценозавр» Константин Калугин уверен, что майские заморозки на стоимость хлеба не повлияют, однако к концу года она все же может вырасти на 5-8%.

«Если говорить о зерновых культурах, урожай, несмотря на заморозки, должен быть хорошим. Многие хозяйства будут пересевать погибшие культуры, чтобы восстановить потери. Сбор зерновых может немного сократиться, но на потребителях это практически никак не отразится», — пояснил Калугин.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени выросли цены на кондиционеры. Заметнее всего подорожали ушедшие бренды.

Читайте также:
Град, грозы и +32: какая погода ждет тюменцев на следующей неделеСтали богаче: за год доходы тюменцев увеличились на четвертьТюменцы массово ищут работу на лето
#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Рост цен#Новости тюмени#Цены#Хлеб#Продукты#Продукты питания
Подпишитесь
Собаки отгоняли волков: Вика и Гриша из Тюмени рассказали о том, как ночевали в лесу
8 июня, 04:35
У горожан заберут земли и гаражи в центре Тюмени ради строительства новой дороги
8 июня, 06:40
Особенности тюменской рыбалки! Тест для рыбаков на знание тонкостей водной охоты
7 июня, 07:29
«Возвращаемся в СССР»: сексолог рассказал о главной интимной проблеме тюменцев
7 июня, 08:07
День России в 2024 году: история, традиции праздника и афиша в Тюмени
7 июня, 01:00
Тура продолжает катастрофически мелеть. За сутки минус 18 сантиметров
Вчера, 05:42
"