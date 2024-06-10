Стоимость хлеба в Тюменской области выросла на 22%

Posted Сегодня, 02:37
Published Сегодня, 02:37
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Updated Сегодня, 02:39
С начала года хлеб в Тюменской области подорожал на 22%. Доцент Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова отметила, что в январе средняя стоимость батона весом 300 граммов составляла 54 рубля, но на данный момент она достигла 66 рублей.
«Главной причиной роста стоимости стало подорожание основных ингредиентов. Например, яиц, молока, масла, маргарина. Существенно на цене отразился рост логистических расходов вследствие роста цен на обслуживание автотранспорта», — рассказала она РБК Тюмень.
Сооснователь и СЕО сервиса мониторинга цен на продукты питания «Ценозавр» Константин Калугин уверен, что майские заморозки на стоимость хлеба не повлияют, однако к концу года она все же может вырасти на 5-8%.
«Если говорить о зерновых культурах, урожай, несмотря на заморозки, должен быть хорошим. Многие хозяйства будут пересевать погибшие культуры, чтобы восстановить потери. Сбор зерновых может немного сократиться, но на потребителях это практически никак не отразится», — пояснил Калугин.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени выросли цены на кондиционеры. Заметнее всего подорожали ушедшие бренды.