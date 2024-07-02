За год роллы в Тюмени подорожали почти на треть

За год стоимость роллов в Тюмени выросла на 20-30%. Причиной роста цен стало подорожание основных ингредиентов — рыбы, водорослей и морепродуктов, рассказала и.о завкафедрой менеджмента в гостиничном и ресторанном бизнесе университета «Синергия» Ольга Деревянкина РБК Тюмень.