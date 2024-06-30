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Posted 30 июня, 08:20

Published 30 июня, 08:20

Modified Сегодня, 20:43

Updated Сегодня, 20:43

В меню тюменских школьников введут сублимированные продукты местного производства

В меню тюменских школьников введут сублимированные продукты местного производства

30 июня 2024, 08:20
Фото: 1MI
Меню тюменских школьников могут пополнить новые сублимированные продукты местного производства. Об этом накануне рассказали в региональном департаменте агропромышленного комплекса.

Планы по выпуску продуктов обсудили представители тюменского комбината школьного питания во время экскурсии по заводу «Грин Лайф». Продукцию компании, а именно сублимированную клубнику, школьники впервые попробовали в этом году и она им очень понравилась.

«Метод сублимации — один из способов сохранения сезонных фруктов и ягод на длительный срок и их использования в любое время года. В результате этой технологии вода полностью удаляется из продукта, сохраняя при этом его структуру, вкус, цвет и питательные свойства. Из 1 кг клубники получается 100 гр сублимированного продукта», — пояснили в ведомстве.

Производство сублимированных продуктов началось летом 2023 года на территории Технопарка «Боровский». Для запуска завода компания получила заем в размере 50 млн рублей от Инвестиционного агентства Тюменской области. На данный момент его проектная мощность — 10 тонн готовой продукции из 100 тонн сырья в месяц. В настоящее время кроме ягод завод сублимирует мороженое.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменскими сублиматами заинтересовались китайские предприниматели. Они посетили производство, где дня них провели экскурсию и дегустацию.

Стоит отметит, что в последние годы в питание школьников и детсадовцев вводится все больше продуктов от тюменских производителей.

Китайские предприниматели заинтересовались тюменскими сублиматами
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