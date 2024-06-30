В меню тюменских школьников введут сублимированные продукты местного производства

Posted 30 июня, 08:20
Published 30 июня, 08:20
Modified Сегодня, 20:43
Updated Сегодня, 20:43
Планы по выпуску продуктов обсудили представители тюменского комбината школьного питания во время экскурсии по заводу «Грин Лайф». Продукцию компании, а именно сублимированную клубнику, школьники впервые попробовали в этом году и она им очень понравилась.
«Метод сублимации — один из способов сохранения сезонных фруктов и ягод на длительный срок и их использования в любое время года. В результате этой технологии вода полностью удаляется из продукта, сохраняя при этом его структуру, вкус, цвет и питательные свойства. Из 1 кг клубники получается 100 гр сублимированного продукта», — пояснили в ведомстве.
Производство сублимированных продуктов началось летом 2023 года на территории Технопарка «Боровский». Для запуска завода компания получила заем в размере 50 млн рублей от Инвестиционного агентства Тюменской области. На данный момент его проектная мощность — 10 тонн готовой продукции из 100 тонн сырья в месяц. В настоящее время кроме ягод завод сублимирует мороженое.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменскими сублиматами заинтересовались китайские предприниматели. Они посетили производство, где дня них провели экскурсию и дегустацию.
Стоит отметит, что в последние годы в питание школьников и детсадовцев вводится все больше продуктов от тюменских производителей.