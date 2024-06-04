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Posted Сегодня, 09:38

Published Сегодня, 09:38

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

Восьмиклассники спасли тюменскую семью от пожара.

Маленькие герои. Бесстрашные школьники совершили подвиг на пожаре в Тюмени

4 июня 2024, 09:38
Фото: nashgorod.ru
Восьмиклассники спасли тюменскую семью от пожара.

Бесстрашные школьники совершили подвиг на пожаре в Тюмени

Сегодня, 4 июня, загорелся дом №64 на улице Жданова. В момент возгорания в здании находились хозяева, пытавшиеся спасти ценное имущество. В горящий дом ринулись четверо восьмиклассников, чтобы помочь семье вынести имущество. Также ребята отпаивали пожарных и следили за состоянием пострадавших.
Сюжет
Дети

О подвиге маленьких тюменцев Богдана, Артема, Егора и Ильдара редакции рассказал заместитель председателя Совета надежных отцов Тюмени, общественник Шамиль Ганиев.

«Мальчики забежали в дом, когда только задымилось все, начали вещи выкидывать на улицу и помогать взрослым. Когда дом уже стал гореть, стали от дома все оттаскивать», — говорит Ганиев.

Не остались ребята в стороне, когда прибыли пожарные. Мальчишки побежали за водой и отпаивали надышавшихся дымом сотрудников МЧС, выходивших из здания. Также школьники следили за одной из пострадавших до приезда скорой, оказывая ей посильную помощь.

«Это ученики 1 корпуса школы № 9, трое из них из пятого класса, а один — из седьмого. Хотим их от себя наградить за такой подвиг. Это настоящий мужской поступок!», — говорит Ганиев.

Известно, что в результате пожара пострадали 2 человека, оба получают необходимую медицинскую помощь.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюменской области лесные пожары охватили более 11 га лесов только за первые 4 дня лето. Редакция разобралась в причинах возгораний.

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