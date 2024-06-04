Маленькие герои. Бесстрашные школьники совершили подвиг на пожаре в Тюмени

Не остались ребята в стороне, когда прибыли пожарные. Мальчишки побежали за водой и отпаивали надышавшихся дымом сотрудников МЧС, выходивших из здания. Также школьники следили за одной из пострадавших до приезда скорой, оказывая ей посильную помощь.