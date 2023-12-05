nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:47

Published Сегодня, 09:47

Modified Сегодня, 09:49

Updated Сегодня, 09:49

Китайцы заинтересовались сублимированной продукцией из Тюмени

Китайские предприниматели заинтересовались тюменскими сублиматами

5 декабря 2023, 09:47
Фото: 1MI

Китайцы заинтересовались сублимированной продукцией из Тюмени

Китайские предприниматели в рамках делового визита посетили завод Green Life. Особый интерес у них вызвали сублимированные ягоды и мороженое, сообщает департамент АПК Тюменской области.

Гостям показали производство и провели дегустацию готовой продукции, качество которой они высоко оценили. Но основное внимание было уделено обсуждению сертификации продукции для ее экспорта в Китай.

Стороны обсудили все требования и процедуры, необходимые для подтверждения соответствия стандартам, чтобы начать поставлять продукцию на китайский рынок.

Фото: Департамент АПК Тюменской области / ВКонтакте

Производство сублимированной продукции появилось на территории Технопарка «Боровский» в августе 2023 года. В планах — выход на рынки Ирана, Индии, Казахстана, Монголии и Белоруссии.

Ранее «Наш город» писал, что некоторые тюменские производители снизили цены на молочную продукцию. С начала года она подешевела на 5%.

Читайте также:
ВТБ: тюменские предприниматели за год увеличили внешнеторговый оборот с Китаем на 74%В Китае на 254% вырос спрос на тюменское маслоОбъем грузоперевозок в сообщении с Китаем вырос в полтора раза за три квартала
#Общество#Экономика#Тюменская область#Новости тюмени#Китай#Экспорт#Визит#Делегация#Обсуждение#Любовь Селезнева
Подпишитесь
В Тюмени появятся городские термы с бассейнами и саунами
Сегодня, 02:44
«Новый год с болью»: публикуем график магнитных бурь на декабрь 2023 года в Тюмени
Вчера, 09:26
На Тюмень надвигаются экстремальные 40-градусные морозы
Сегодня, 07:42
В Новый год с плохим настроением: тюменцы перечислили худшие подарки
Сегодня, 05:56
«Обратно в 90-е?»: в Тюмени ждут стычек между подростками из-за нового сериала
Вчера, 07:22
В зоне СВО погиб 31-летний контрактник из Тюменской области
Сегодня, 07:17