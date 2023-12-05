Китайские предприниматели заинтересовались тюменскими сублиматами

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
Гостям показали производство и провели дегустацию готовой продукции, качество которой они высоко оценили. Но основное внимание было уделено обсуждению сертификации продукции для ее экспорта в Китай.
Стороны обсудили все требования и процедуры, необходимые для подтверждения соответствия стандартам, чтобы начать поставлять продукцию на китайский рынок.
Производство сублимированной продукции появилось на территории Технопарка «Боровский» в августе 2023 года. В планах — выход на рынки Ирана, Индии, Казахстана, Монголии и Белоруссии.
Ранее «Наш город» писал, что некоторые тюменские производители снизили цены на молочную продукцию. С начала года она подешевела на 5%.