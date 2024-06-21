В Тюмени пройдет ярмарка вакансий для школьников

Posted 21 июня, 12:37
Published 21 июня, 12:37
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Мероприятие для подростков и их родителей пройдет с 11:00 до 13:00 по адресу ул. Водопроводная, д. 36/3.
«Работодатели из различных отраслей предложат рабочие места, подходящие для трудоустройства несовершеннолетних. Работу на период летних каникул смогут найти подростки старше 14-ти лет по вакансиям: помощник швеи, повар-кассир, помощник библиотекаря, официант, документовод, агент по рекламе и другим специальностям» — пояснили в ведомстве.
Ярмарка пройдет в рамках тематической недели, посвященной работе органов службы занятости населения Тюменской области.
Напомним, что ежегодно в Тюменской области тысячи подростков находят работу при содействии Центра занятости. Чтобы школьнику получить работу, ему нужно подать заявление на госуслугу по содействию в поиске подходящего места на портале «Работа в России». Там же можно разместить свое резюме. Заявление подают сами подростки, для этого им нужно быть зарегистрированным на портале госуслуг.