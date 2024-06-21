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Posted 21 июня, 12:37

Published 21 июня, 12:37

Modified Сегодня, 10:47

Updated Сегодня, 10:47

В Тюмени пройдет ярмарка вакансий для школьников

В Тюмени пройдет ярмарка вакансий для школьников

21 июня 2024, 12:37
Фото: Изображение Midjourney
В ближайший понедельник, 24 июня, в Тюмени пройдет ярмарка вакансий для подростков. Ребята старше 14 лет здесь смогут найти подходящую для себя работу, сообщает региональный дептруда.
Фото: сайт департамента труда и занятости населения Тюменской области

Мероприятие для подростков и их родителей пройдет с 11:00 до 13:00 по адресу ул. Водопроводная, д. 36/3.

«Работодатели из различных отраслей предложат рабочие места, подходящие для трудоустройства несовершеннолетних. Работу на период летних каникул смогут найти подростки старше 14-ти лет по вакансиям: помощник швеи, повар-кассир, помощник библиотекаря, официант, документовод, агент по рекламе и другим специальностям» — пояснили в ведомстве.

Ярмарка пройдет в рамках тематической недели, посвященной работе органов службы занятости населения Тюменской области.

Напомним, что ежегодно в Тюменской области тысячи подростков находят работу при содействии Центра занятости. Чтобы школьнику получить работу, ему нужно подать заявление на госуслугу по содействию в поиске подходящего места на портале «Работа в России». Там же можно разместить свое резюме. Заявление подают сами подростки, для этого им нужно быть зарегистрированным на портале госуслуг.

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