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Замминистра науки и высшего образования России оценил тюменский кампус

Замминистра науки и высшего образования России оценил тюменский кампус

6 марта 2024, 07:36
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области
Замминистра науки и высшего образования России Андрей Омельчук высоко оценил проект межуниверситетского кампуса Тюменской области. С макетом проекта он ознакомился во время экскурсии по экспозиции на Всемирном фестивале молодежи.
«Я смотрю на макет кампуса в Тюмени и понимаю, что это будет новая потрясающая точка на карте города. При этом кампус должен иметь свою правильную образовательную и технологическую повестку, чтобы создавать новые технологии, готовить востребованных специалистов, тем самым развивать экономику региона и нашей страны», — подчеркнул Омельчук.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени стартовали работы по подготовке площадки для строительства межвузовского кампуса. На территорию будущего объекта уже завозят грунт для отсыпки участка. До конца этого года работу по подготовке земельного участка планируют завершить. В эксплуатацию межвузовский кампус в Тюмени будет сдан в 2028 году.

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