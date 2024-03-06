Замминистра науки и высшего образования России оценил тюменский кампус

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени стартовали работы по подготовке площадки для строительства межвузовского кампуса. На территорию будущего объекта уже завозят грунт для отсыпки участка. До конца этого года работу по подготовке земельного участка планируют завершить. В эксплуатацию межвузовский кампус в Тюмени будет сдан в 2028 году.