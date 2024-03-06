Замминистра науки и высшего образования России оценил тюменский кампус

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
«Я смотрю на макет кампуса в Тюмени и понимаю, что это будет новая потрясающая точка на карте города. При этом кампус должен иметь свою правильную образовательную и технологическую повестку, чтобы создавать новые технологии, готовить востребованных специалистов, тем самым развивать экономику региона и нашей страны», — подчеркнул Омельчук.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени стартовали работы по подготовке площадки для строительства межвузовского кампуса. На территорию будущего объекта уже завозят грунт для отсыпки участка. До конца этого года работу по подготовке земельного участка планируют завершить. В эксплуатацию межвузовский кампус в Тюмени будет сдан в 2028 году.