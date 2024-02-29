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Posted 29 февраля, 08:30

Published 29 февраля, 08:30

Modified Сегодня, 03:42

Updated Сегодня, 03:42

В меню тюменских школьников включают котлеты из мяса от местных фермерских хозяйств

В меню тюменских школьников включают котлеты из мяса от местных фермерских хозяйств

29 февраля 2024, 08:30
Фото: 1MI
В Тюменской области в школьное меню входят полуфабрикаты из мяса от местных фермеров. Об этом сегодня, 29 февраля, рассказали в региональному департамент АПК.

Линию по производству полуфабрикатов запустило предприятие «Исток». В январе–феврале 2024 года количество поставок котлет составило 14 тонн. Выдерживание стандартов и адаптация продукта к жестким условиям детского питания позволила организовать поставку котлет в школы и детские сады Тюменского района.

Стандарты работы на производстве накануне оценили члены Общественного совета при департаменте АПК Тюменской области на выездном заседании.

Предприятие работает с хозяйствами сразу в 12 районах области через систему кооперативов. А это почти 700 фермеров. Только в 2023 году объем заготовленного мяса составил около 630 тонн. Фермеры при этом не несут затраты на услуги убоя, транспортные расходы, утилизацию отходов. В свою очередь производство получает качественное мясо от местных хозяйств.

В планах: увеличить объем заготовки мяса до 1100 тонн и объем производства продукции — до 960 тонн, объем производства полуфабрикатов — до 180 тонн, а также запустить производство бульонов

лены Общественного совета отметили предприятие как образец эффективного взаимовыгодного партнерства. В такой цепочке фермеры имеют постоянный доход от сбыта мяса при сокращении затрат, сам производитель качественное сырье, а потребитель — натуральный местный продукт.

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