В меню тюменских школьников включают котлеты из мяса от местных фермерских хозяйств

Предприятие работает с хозяйствами сразу в 12 районах области через систему кооперативов. А это почти 700 фермеров. Только в 2023 году объем заготовленного мяса составил около 630 тонн. Фермеры при этом не несут затраты на услуги убоя, транспортные расходы, утилизацию отходов. В свою очередь производство получает качественное мясо от местных хозяйств.