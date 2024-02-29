В меню тюменских школьников включают котлеты из мяса от местных фермерских хозяйств

Posted 29 февраля, 08:30
Published 29 февраля, 08:30
Modified Сегодня, 03:42
Updated Сегодня, 03:42
Линию по производству полуфабрикатов запустило предприятие «Исток». В январе–феврале 2024 года количество поставок котлет составило 14 тонн. Выдерживание стандартов и адаптация продукта к жестким условиям детского питания позволила организовать поставку котлет в школы и детские сады Тюменского района.
Стандарты работы на производстве накануне оценили члены Общественного совета при департаменте АПК Тюменской области на выездном заседании.
Предприятие работает с хозяйствами сразу в 12 районах области через систему кооперативов. А это почти 700 фермеров. Только в 2023 году объем заготовленного мяса составил около 630 тонн. Фермеры при этом не несут затраты на услуги убоя, транспортные расходы, утилизацию отходов. В свою очередь производство получает качественное мясо от местных хозяйств.
В планах: увеличить объем заготовки мяса до 1100 тонн и объем производства продукции — до 960 тонн, объем производства полуфабрикатов — до 180 тонн, а также запустить производство бульонов
лены Общественного совета отметили предприятие как образец эффективного взаимовыгодного партнерства. В такой цепочке фермеры имеют постоянный доход от сбыта мяса при сокращении затрат, сам производитель качественное сырье, а потребитель — натуральный местный продукт.