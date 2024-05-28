В этом году Тюменский Центр робототехники и АСУ обучил 850 школьников

Всего с начала 2024 года на базе Центра прошли обучение 850 ребят. Из них 399 школьников по программам АйТиЛаба, 280 ребят закончили курсы робототехники и свыше 160 детей завершили обучение в Школе юных нейроинженеров, классе 1С, Яндекс Лицее и GameDev-станции. Также с января этого года открылось новое направление для начальной школы — «Компьютерная грамотность». По нему обучение уже прошли 9 групп младшеклассников.