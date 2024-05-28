В этом году Тюменский Центр робототехники и АСУ обучил 850 школьников

Posted 28 мая, 12:12
Published 28 мая, 12:12
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
Всего с начала 2024 года на базе Центра прошли обучение 850 ребят. Из них 399 школьников по программам АйТиЛаба, 280 ребят закончили курсы робототехники и свыше 160 детей завершили обучение в Школе юных нейроинженеров, классе 1С, Яндекс Лицее и GameDev-станции. Также с января этого года открылось новое направление для начальной школы — «Компьютерная грамотность». По нему обучение уже прошли 9 групп младшеклассников.
«Технологии не стоят на месте и вы, ребята, как никто другой, знаете это. Это видно по вашим проектам, которые становятся качественнее и сложнее из года в год. Мы видим ваши увлеченные лица и большой интерес ко всему, что есть в цифровой среде. Желаю каждому из вас продолжать свое увлечение и в следующем учебном году добиться новых вершин!», — поздравил выпускников директор депцифры ТО Станислав Логинов.
Отметим, среди тюменских школьников очень много талантливых ребят, которые создают уникальные и востребованные ИТ-проекты. Обучиться роботехнике теперь можно не только в крупных городах области — филиалы Центра есть даже в сельской местности.
Следующий набор в Центр робототехники и АСУ стартует в августе.