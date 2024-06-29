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Published Сегодня, 05:12

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Updated Сегодня, 18:03

Александр Моор: развитие ЖКХ — приоритетная задача правительства Тюменской области

Александр Моор: развитие ЖКХ — приоритетная задача правительства Тюменской области

29 июня 2024, 05:12
Фото: 1MI
Развитие жилищно-коммунального хозяйства — в числе приоритетных задач правительства региона. Об этом заявил губернатор Александр Моор на заседании Совета при полпреде Президента РФ в УрФО, посвященному реализации нацпроектов.

Глава Тюменской области поделился с участниками встречи информацией о том, как выполняются в регионе задачи в рамках национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни» в части улучшения качества предоставляемых жителям оммунальных услуг.

«Протяженность ежегодно заменяемых ветхих инженерных сетей выросла до 818 километров. В результате постепенно снижается суммарное количество инцидентов на коммунальных сетях. За последние пять лет этот показатель уменьшился на 3,7 процента. В числе наших приоритетных задач — развитие электросетевого хозяйства в Тюменском районе, где идет интенсивное строительство индивидуального жилья», — пояснил Александр Моор.

Напомним, с 1 июля в Тюменской области коммунальные платежи будут начисляться по обновленным тарифам. О росте цен на услуги ЖКХ предупредил тюменцев глава региона еще в конце прошлого года. Тогда же он отметил, что правительство Тюменской области сдерживает рост тарифов на коммунальные услуги и «жители оплачивают коммунальные услуги по сниженным, льготным тарифам, которые ниже, чем экономически обоснованные. Часть стоимости оплачивает региональный бюджет. Например, из бюджета за жителей в части теплоснабжения оплачивается около 20%, в части водоснабжения — более 20%».

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