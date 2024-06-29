Александр Моор: развитие ЖКХ — приоритетная задача правительства Тюменской области

Напомним, с 1 июля в Тюменской области коммунальные платежи будут начисляться по обновленным тарифам. О росте цен на услуги ЖКХ предупредил тюменцев глава региона еще в конце прошлого года. Тогда же он отметил, что правительство Тюменской области сдерживает рост тарифов на коммунальные услуги и «жители оплачивают коммунальные услуги по сниженным, льготным тарифам, которые ниже, чем экономически обоснованные. Часть стоимости оплачивает региональный бюджет. Например, из бюджета за жителей в части теплоснабжения оплачивается около 20%, в части водоснабжения — более 20%».