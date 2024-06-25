nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 04:03

Published Сегодня, 04:03

Modified Сегодня, 04:06

Updated Сегодня, 04:06

Стало известно, когда построят развязку через ж/д пути в Тюмени

Стало известно, когда построят развязку через ж/д пути в Тюмени

25 июня 2024, 04:03
Фото: 1MI
Новая развязка свяжет районы Дом обороны и Маяк. Разработка проекта обошлась в 30.5 миллиона рублей.

Дорожную развязку через ж/д пути в районе Аккумуляторной планируется построить до конца 2026 года. Она пройдет через Транссибирскую магистраль и соединит районы Дом обороны и Маяк, сообщили в администрации города.

Подрядчик был определен в 2022 году. Им станет АО «Институт Тюменьгражданпроект», которому выделили на разработку проекта 30.5 миллиона рублей. Изъятие участков для строительства развязки проводилось в этом году.

Мечта исполнится! Как и где выгодно купить дом в Тюменской области в 2024 году?
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» писал, что в районе Дома обороны в Тюмени из-за КРТ снесут дома. На их месте разрешат строить новые многоэтажки, детский сад, школу и другие объекты.

Читайте также:
Тюменская Тура обмелела за месяц почти на 4 метраФура смяла легковушку с водителем на трассе Тюмень — ОмскИз-за выросших акцизов бюджетные вина в Тюмени подорожали до 30%
#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Новости тюмени#Транспортная развязка#Развязка#Строительство дорог#Дорожное строительство#Подрядчик
Подпишитесь
Зачем им целые диаспоры? В Тюмени вновь накаляется межнациональный конфликт
Сегодня, 08:10
«Вышка» в 2024 году: в каких вузах Тюмени самое дешевое обучение?
Сегодня, 09:34
Китаец или ВАЗ? Какую машину выгоднее всего купить тюменцу в 2024 году
Сегодня, 09:49
Мечта исполнится! Как и где выгодно купить дом в Тюменской области в 2024 году?
Вчера, 13:00
Внимание на хиджаб: тюменским мусульманкам могут запретить носить платки
Сегодня, 08:56
«Волонтер с огнем в глазах»: на СВО погиб ефрейтор из Тюменской области
Сегодня, 08:01