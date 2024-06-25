Стало известно, когда построят развязку через ж/д пути в Тюмени

Posted Сегодня, 04:03
Published Сегодня, 04:03
Modified Сегодня, 04:06
Updated Сегодня, 04:06
Дорожную развязку через ж/д пути в районе Аккумуляторной планируется построить до конца 2026 года. Она пройдет через Транссибирскую магистраль и соединит районы Дом обороны и Маяк, сообщили в администрации города.
Подрядчик был определен в 2022 году. Им станет АО «Институт Тюменьгражданпроект», которому выделили на разработку проекта 30.5 миллиона рублей. Изъятие участков для строительства развязки проводилось в этом году.
Ранее «Наш город» писал, что в районе Дома обороны в Тюмени из-за КРТ снесут дома. На их месте разрешат строить новые многоэтажки, детский сад, школу и другие объекты.