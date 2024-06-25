Тюменская Тура обмелела за месяц почти на 4 метра

Уровень воды в Туре опустился до 108 сантиметров

За последние сутки вода в реке убыла еще на 10 сантиметров — уровень опустился до отметки 108 сантиметров. Месяц назад, 25 мая, уровень воды в Туре составлял 494 сантиметра. За месяц река обмелела на 386 сантиметров.