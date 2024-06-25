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Published Сегодня, 03:55

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Updated Сегодня, 03:57

Уровень воды в Туре опустился до 108 сантиметров

Тюменская Тура обмелела за месяц почти на 4 метра

25 июня 2024, 03:55
Фото: nashgorod.ru

Уровень воды в Туре опустился до 108 сантиметров

За последние сутки вода в реке убыла еще на 10 сантиметров — уровень опустился до отметки 108 сантиметров. Месяц назад, 25 мая, уровень воды в Туре составлял 494 сантиметра. За месяц река обмелела на 386 сантиметров.

Уровень воды снижается во всех реках на юге Тюменской области. Интенсивные темпы снижения уровня наблюдаются В Ишиме в районе города Ишим вода — за сутки минус 18 сантиметров (567 сантиметров), в районе села Абатское — минус 17 сантиметров (892 сантиметра), в районе Викулово минус 20 сантиметров (750 сантиметров).

Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Тоболе за последние 24 часа уровень снизился от 5 до 12 сантиметров, в Иртыше — от 2 до 4 сантиметров.

Ранее «Наш Город» писал, что департамент недропользования и экологии Тюменской области озвучил причину обмеления Туры. По данным ведомства, резкое снижение уровня воды в реке связано с сезоном маловодных лет и повлиять на данное явление нельзя.

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