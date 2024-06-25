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Updated Сегодня, 03:05

Глава Тобольска заставил чиновников полоть траву после жалоб горожан

Глава Тобольска заставил чиновников полоть траву после жалоб горожан

25 июня 2024, 03:03
Фото: Максим Афанасьев / Телеграм
Сотрудников городской администрации вывели на добровольно-принудительный субботник. По мнению Афанасьева, это пошло им на пользу.

Глава Тобольска Максим Афанасьев заставил сотрудников городской администрации полоть траву. На это он пошел из-за жалоб горожан, которые никак не решаются.

«Причиной недобросовестного исполнения своих служебных обязанностей стала быстрорастущая трава. Допустим, действительно теплая и влажная погода сыграла свою роль. Но что мешало при наличии финансирования, человеческого и технического ресурса усилить покосы травы в эти дни и не допускать такого безобразия? Так как внятно мне никто ничего пояснить не смог, все сотрудники администрации вышли на субботник», — рассказал Афанасьев в своем Телеграм-канале.
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Афанасьев отметил, что субботник пошел его подчиненным на пользу. После него чиновники, по его мнению, сделают нужные выводы.

Ранее «Наш город» писал, что Максим Афанасьев может стать новым мэром Тюмени. Эту информацию подтверждают источники, близкие к политическим кругам.

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