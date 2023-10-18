В Тюмени готовы потратить 30,5 млн руб. на строительство автомобильного тоннеля

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Новая дорожная развязка будет проходить через ДП пути направления «Москва — Владивосток» по улице Аккумуляторной. На данный момент проект передан в руки Управлению государственной экспертизы проектной документации. Сообщается, что на строительство будут выделены средства Тюменского муниципалитета.
Подрядчик, был определен еще в 2022 году. Им станет АО «Институт Тюменьгражданпроект», который предложил 30,5 миллионов рублей. за реализацию проекта. Стоит отметить, что максимальной ценой за контракт власти Тюмени поставили сумму в 50,8 млн руб.
Несмотря на то, что проект все еще находится на доработке, начало строительства может начаться уже в этом году. По плану, работы над новым автомобильного тоннелем должны быть завершены до 2030 года.