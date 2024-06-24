Мечта исполнится! Как и где выгодно купить дом в Тюменской области в 2024 году?

Купить дом недорого можно в Калининском и Центральном округах, здесь имеются предложения от 800 тысяч рублей. Однако зачастую это старые дома, многие из которых идут под снос. Есть и необычайно роскошные особняки — если купить дом в районе набережной, то он скорее всего будет достаточно современным, но потратить на него нужно будет несколько десятков миллионов.