Мечта исполнится! Как и где выгодно купить дом в Тюменской области в 2024 году?

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Многие жители региона мечтают когда-нибудь перебраться в свой дом. К тому же область активно развивается в этом направлении, известно, что объемы индивидуального строительства в Тюменской области заняли почти половину строительного рынка Тюмени. За 2023 год в сфере ИЖС введено в эксплуатацию больше миллиона квадратных метров! Многие из этих домов сейчас продаются, а потому на сайтах поиска недвижимости постоянно появляются объявления куплю дом.
Так как купить хороший дом выгодно — задача непростая. Мы проконсультировались с риелтором Григорием Филимоновым. Он отметил, что купить дом в Тюменской области можно, в среднем, за 8-9 миллионов рублей.
«Однако многое зависит от района, в котором вы хотите купить дом. В Тюмени цены будут определенно выше, чем в других городах, без учета ХМАО и ЯНАО. К тому же влияет и удаленность объекта от объектов инфраструктуры», — объясняет специалист.
О самых популярных территориях для покупки частного дома мы остановимся подробнее.
Стоимость коттеджей внутри города также зависит от района. Но, в среднем, купить дом в Тюмени можно за 10 миллионов рублей.
Самым дорогим районом считается Восточный округ, здесь стоимость частных домов стартует от 5 миллионов. Так как это наиболее молодая часть города, здесь продаются преимущественно новые дома — никаких деревяшек и развалюх.
Купить дом недорого можно в Калининском и Центральном округах, здесь имеются предложения от 800 тысяч рублей. Однако зачастую это старые дома, многие из которых идут под снос. Есть и необычайно роскошные особняки — если купить дом в районе набережной, то он скорее всего будет достаточно современным, но потратить на него нужно будет несколько десятков миллионов.
Однако купить дом в Тюмени недорого и в приличном состоянии можно. Он все же будет удален от центра города, но год постройки будет в рамках 21 века, а не прошлого.
Удалившись немного от Тюмени можно существенно снизить стоимость покупки дома. Купить дом в пригороде можно за 6-8 миллионов рублей, в частности, речь идет о Тюменском районе.
«В пригороде много вариантов, как от частников, так и от застройщиков, которые возводят целые комплексы из частных домов. Здесь все закономерно — от частника покупать дешевле, чем от застройщика и чем ближе поселок, село или деревня к городу, тем цены выше», — объясняет риелтор.
Наиболее выгодные презентабельные располагаются по Ялуторовскому тракту. Стоимость частных домов здесь средняя при невысокой удаленности от Тюмени.
Средняя стоимость частого дома в Тобольске — 5-7 миллионов рублей. Купить дом можно даже у Тобольского Кремля, причем есть варианты, как за 3 миллиона, так и за 30 миллионов рублей. Стоимость зависит от квадратуры дома и прилегающей территории.
В удалении от центра города можно найти и варианты за 500-900 тысяч рублей, однако это скорее небольшие дачные домики, зачастую, выполненные из дерева.
В этом городе цены варьируется от 200 тысяч рублей за небольшое и старые домики, до 20 миллионов рублей за королевские коттеджи. Однако дома, приближенные к центру города, преимущественно будут стоить около 4-6 миллионов рублей.
Наиболее роскошные варианты располагаются на центральной улице Карла Маркса, но достойные дома можно найти ближе к окраине, не переплачивая за район.
В центре Ялуторовска располагаются дома, стоимость которых может достигать 20 миллионов рублей. Но есть и одноэтажные деревяшки за 200-400 тысяч рублей. Средняя стоимость дома среднего качества здесь составляет 3-5 миллионов рублей.
Примечательно, что на ценообразование в Ялуторовске не так значительно влияет расположение дома. А потому недорогой и качественный вариант можно найти даже в центре.
Любопытно, что в Заводоуковске продается до за 60 миллионов рублей. Однако средняя цена коттеджа составляет 3-4 миллиона рублей. Стоимость также сильно зависит от качества дома и года постройки.
Есть варианты за 100-400 тысяч рублей, однако их нельзя назвать современными и качественными.
Риелтор предупреждает, что вне зависимости от расположения и цены дома, с покупкой могут возникнуть проблемы. А потому стоит провести экспертизу, чтобы оценить состояние постройки и внимательно изучить документы, чтобы избежать проблем с оформлением собственности.
В целом, при выборе объекта, первым делом важно оценить:
Также проверьте, что дом построен на законных основаниях и не находится в залоге.
При оценке стоимости готовых домов часто возникает мысль купить участок и возвести дом мечты своими руками. Но будет ли такой метод выгоднее?
Земля под ИЖС стоит, в среднем, 250 — 350 тысяч за сотку, многие также зависит от района. Однако стоимость земли постоянно растет. Сейчас, например, за 2 миллиона можно купить участок в 7 соток на Старо-Тобольском тракте.
«Но даже так, оказывается строить самому выгоднее, примерно на 20%. Однако важно понимать, что вам придется самостоятельно работать с подрядчиками, закупать материалы и управиться в один сезон вы вряд ли успеете. А потому часто строительство растягивается на годы», — отмечает риелтор.
Самостоятельное строительство может помочь обойтись без ипотечных кредитов, которые скорее всего потребуются на покупку готового варианта. Если вы будете строить дом сами, то только вам решать из каких материалов он будет построен, сколько в нем будет этажей и т. д. К тому же при продаже вы сможете добавить наценку к стоимости заложенных работ.
Однако, если вы не готовы тратить годы на строительные работы и ремонт, то проще купить готовый вариант и переплатить.
Важно понимать, что частный дом предполагает иной формат жизни. А потому у покупки частного дома есть свои серьезные минусы:
Однако есть и ряд плюсов, среди них:
А потому вопрос покупки частного дома, его стоимости и качества очень индивидуален. Все зависит от вашего запроса и возможностей.