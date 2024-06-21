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Пять самолетов, летевших в Тюмень, ушли на запасной аэродром в Екатеринбург

Пять самолетов, летевших в Тюмень, отправили в Екатеринбург

21 июня 2024, 07:15
Фото: 1MI

Пять самолетов, летевших в Тюмень, ушли на запасной аэродром в Екатеринбург

Утренний туман внес коррективы в расписание тюменского аэропорта Рощино. Из-за неблагоприятных погодных условий на запасной аэрородром в Екатеринбург были направлены пять авиарейсов — из Шереметьево, Худжанта, Санкт-Петербурга.

В областную столицу воздушные суда прибыли с опозданием более чем на два часа. Также были задержаны вылеты из тюменского Рощино в Сочи, Москву, Санкт-Петербург, Салехард.

В настоящее время ситуация нормализовалась — самолеты отправляются из Тюмени и прибывают в Рощино по расписанию. Задержан лишь вылет в Салехард — с 11:45 до 14:05.

Отметим, по прогнозам метеорологов, в субботу утром в Тюмени вновь ожидается туман. Также синоптики прогнозируют грозы, ливневые дожди и град.

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