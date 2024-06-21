Пять самолетов, летевших в Тюмень, отправили в Екатеринбург

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
В областную столицу воздушные суда прибыли с опозданием более чем на два часа. Также были задержаны вылеты из тюменского Рощино в Сочи, Москву, Санкт-Петербург, Салехард.
В настоящее время ситуация нормализовалась — самолеты отправляются из Тюмени и прибывают в Рощино по расписанию. Задержан лишь вылет в Салехард — с 11:45 до 14:05.
Отметим, по прогнозам метеорологов, в субботу утром в Тюмени вновь ожидается туман. Также синоптики прогнозируют грозы, ливневые дожди и град.