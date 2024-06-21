Еще три озера в Тюменской области признали безопасными

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за период с 11 по 21 июня в озерах и реках утонули девять человек. Первая трагедия произошла в Ишиме на реке Исток 11 июня, 12 июня в Тюмени погибли на воде двое мужчин — на озерах Круглое и Нижнее Кривое. 14 июня в Салаирке на реке Тура утонули две девочки. 15 июня в Тюмени на реке Тура утонул молодой человек. 18 июня на воде погибли еще двое жителей региона. Накануне в Тобольском районе в озере Овсянниковское было обнаружено тело мужчины.