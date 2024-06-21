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В Тюменской области разрешили купаться в девяти водоемах

Еще три озера в Тюменской области признали безопасными

21 июня 2024, 06:51
Фото: 1MI

В Тюменской области разрешили купаться в девяти водоемах

Теперь тюменцам разрешено купаться в девяти водоемах. Именно столько санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии санитарным правилам выдали специалисты Роспотребнадзора.

Перечень мест, безопасных для купания, пополнили озеро Андреевское, расположенное на территории санаторно-образовательного центра «Витязь» (21 км Ялуторовского тракта), озеро «Бобровое», что находится на базе отдыха «Кулига-парк» (32 км Ирбитского тракта, село Кулига) и акватория озера Сингуль в МАУДО «ЦТДТ» (Ялуторовский район, Сингульское сельское поселение).

Ранее Роспотребнадзор признал безопасными следующие водоемы:

  • акватория озера Верхнее Кривое на базе отдыха «Верхний Бор»,
  • пруд Лесной,
  • акватория озера Нижнее Кривое на территории оздоровительного центра «Серебряный бор»,
  • акватория пруда б/н на 19 км Червишевского тракта на территории центра восстановительной медицины и реабилитации «Сибирь»,
  • акватория озера Арсеньевское на территории «Ребячьей республики» (Тюменский район, 4 км от села Салаирка),
  • акватория озера Полушинское на территории детского центра «Олимпийская Ребячка» (Тюменский район, 42 км автодороги Тюмень-Каменка-граница Свердловской области).
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Можно только отдыхать на береговой линии у следующих водоемов:

  • озеро Круглое (район лесопарка им. Гагарина),
  • озеро Липовое (7-й км Велижанского тракта),
  • озеро Цимлянское (севернее д/о «Оловянникова»), пруд Южный (в районе Федюнинского),
  • пруд Утиный (в районе ул. 50 лет ВЛКСМ),
  • пруд Войновский (в микрорайоне Войновка), пруд Плехановский (в районе д. Плеханова).
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за период с 11 по 21 июня в озерах и реках утонули девять человек. Первая трагедия произошла в Ишиме на реке Исток 11 июня, 12 июня в Тюмени погибли на воде двое мужчин — на озерах Круглое и Нижнее Кривое. 14 июня в Салаирке на реке Тура утонули две девочки. 15 июня в Тюмени на реке Тура утонул молодой человек. 18 июня на воде погибли еще двое жителей региона. Накануне в Тобольском районе в озере Овсянниковское было обнаружено тело мужчины.

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