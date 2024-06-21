Еще три озера в Тюменской области признали безопасными

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Published Сегодня, 06:51
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Перечень мест, безопасных для купания, пополнили озеро Андреевское, расположенное на территории санаторно-образовательного центра «Витязь» (21 км Ялуторовского тракта), озеро «Бобровое», что находится на базе отдыха «Кулига-парк» (32 км Ирбитского тракта, село Кулига) и акватория озера Сингуль в МАУДО «ЦТДТ» (Ялуторовский район, Сингульское сельское поселение).
Ранее Роспотребнадзор признал безопасными следующие водоемы:
Можно только отдыхать на береговой линии у следующих водоемов:
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за период с 11 по 21 июня в озерах и реках утонули девять человек. Первая трагедия произошла в Ишиме на реке Исток 11 июня, 12 июня в Тюмени погибли на воде двое мужчин — на озерах Круглое и Нижнее Кривое. 14 июня в Салаирке на реке Тура утонули две девочки. 15 июня в Тюмени на реке Тура утонул молодой человек. 18 июня на воде погибли еще двое жителей региона. Накануне в Тобольском районе в озере Овсянниковское было обнаружено тело мужчины.